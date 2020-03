La F1 alivia a Ferrari ante el coronavirus: o corren todos, o ninguno

La creciente preocupación por el coronavirus y las cambiantes condiciones día a día hacen que el calendario de carreras no esté al 100% garantizado. Australia ha dejado a Italia libre de una lista de países a los que no permite acceder a su país, por lo que la primera cita parece, de momento, asegurada.

Sin embargo, Italia sí está en el radar de otros países que obligan a pasar una cuarentena de 14 días a cualquier ciudadano llegado del país europeo. Es el caso de Qatar, lo que obligó a cancelar la carrera de MotoGP que iba a inaugurar la temporada 2020.

En Fórmula 1, Ferrari y AlphaTauri, además de parte de Haas, Alfa Romeo y el suministrador Pirelli, serían los más afectados por esas restricciones.

Mattia Binotto pidió garantías de que sus trabajadores no se iban a quedar bloqueados en un aeropuerto, y Franz Tost dijo que sería injusto que las carreras se disputaran sin estar todos los equipos.

El director general de la F1, Ross Brawn, salió al paso para tranquilizar a las escuderías italianas. En declaraciones a la agencia de noticias Reuters, explicó: "Si se impide a un equipo entrar en un país, no podemos celebrar esa carrera. Porque dejaría de ser una carrera de campeonato del mundo de F1, ya que sería injusto".

Eso implica que existe la posibilidad de que, si Ferrari o cualquiera no puede llegar a un gran premio, se celebre la carrera pero a modo de exhibición, sin que sea válida para el mundial. Es lo mínimo que exigirían los aficionados que hayan pagado entradas (y los promotores), pero estaría por ver la voluntad de los equipos de poner en riesgo sus coches y sus motores para una competición que no da puntos.

Pero, ¿y si es un equipo quien decide no viajar?. "Obviamente, si un equipo decide no ir a una carrera, esa ya es decisión suya. Pero cuando un equipo no puede ir a una carrera porque no se lo permiten, es difícil tener una competición justa".

Por último, Brawn dijo que la F1 monitoriza la situación para que el mundial arranque sin problemas, pero admite que no es sencillo. "Es una situación muy grave, así que no quiero quitarle importancia. Pero estamos tratando de que se disputen las carreras. Tenemos que hacerlo de manera responsable", declaró.

"Queremos reducir el número de personas que estén en el paddock, y pedimos a los equipos que manden el un número mínimo de personas que necesitan para una carrera".

Galería Lista La Fórmula E aplazó la carrera de Sanya programada para el 21 de marzo. Si no se puede definitivamente viajar a China en otro momento del año, se buscará añadir otra carrera probablemente en Nueva York 1 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images La F1 canceló el GP de China del 19 de abril. Se busca alternativa más adelante en la temporada, pero el compactado calendario hace que no sea fácil encontrar hueco 2 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari tuvo que cerrar sus museos en Modena y Maranello por petición del gobierno de la región 3 / 14 Foto de: Jose Carlos de Celis El DTM cambió la sede de su pretemporada. Tras el brote en Italia, de Monza pasaron a hacerla en Hockenheim 4 / 14 Foto de: Mario Bartkowiak Christian Lundgaard se tuvo que perder los test de Fórmula 2 en Bahrein porque se encuentra en cuarentena en el hotel de Tenerife donde se dieron casos del coronavirus 5 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Caio Collet (foto) y Adrien David, también miembros de la Academia de Jóvenes de Renault, también se encontraron retenidos en el hotel de Tenerife 6 / 14 Foto de: DPPI El Salón del Automóvil de Ginebra 2020, también cancelado por Coronavirus. Se barajó la posibilidad de pasarlo a septiembre, pero finalmente se volvió "virtual" 7 / 14 Foto de: Motor1 La mayor parte de miembros de nacionalidad japonesa que trabajan en el Mundial de MotoGP se tuvieron que quedar en Qatar desde los test hasta el final del primer gran premio del año, que se esperaba el 8 de marzo 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pero MotoGP acabó cancelando esa cita, la que iba a ser la primera del mundial 2020. Qatar se puso estricto con la entrada y salida a su país de ciudadanos de las zonas afectadas y los equipos no tenían asegurado poder disputar la carrera. 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Y, por la misma razón, también se canceló el GP de Tailandia del 22 de marzo 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La Super Fórmula canceló la ronda que abría su temporada 2020 el 5 de abril se pospuso también por el COVID-19 11 / 14 Foto de: Jun Goto La cita del WorldSBK en Qatar también fue cancelada. Se esperaba para el 15 de marzo 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ferrari y Pirelli no pudieron celebrar el 5 de marzo el test con los neumáticos de 18 pulgadas para 2021 en Fiorano. Se aplazó hasta que sea posible rodar allí. 13 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El WTCR canceló sus planes de test en Motorland Aragón, que se iban a hacer del 24 al 26 de marzo. Las pruebas pasarán a ser en Hungría, a finales de abril 14 / 14 Foto de: WTCR .

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)