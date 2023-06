Alonso, 7º: "Hay que entender por qué no teníamos ritmo en ningún momento"

El fin de semana el GP de España estaba marcado en rojo en el calendario de Alonso y de la afición, después de haber sido segundo apenas unos días antes en Mónaco. Sin embargo, la cosas empezaron a torcerse ya en la clasificación y finalmente en carrera no han ido a mejor, con un séptimo puesto final que sabe a poco y que se convierte en el peor resultado del año para el bicampeón.

Tras salir con blandos y ganar dos posiciones en las intensas primeras curvas, nada pudo hacer para frenar primero a George Russell y luego a Sergio Pérez, para terminar justo detrás de su compañero Lance Stroll después de batallar en la zona media con el Alfa Romeo de Zhou, el Alpine de Ocon y el AlphaTauri de Tsunoda.

"Fue una carrera complicada porque no teníamos el ritmo en ningún momento, ese fue el gran problema", resumió Fernando Alonso a los micrófonos de Melissa Jiménez en DAZN F1. "No fue tanto un tipo de compuesto concreto o la estrategia, íbamos ni demasiado rápido con las blandas, ni con las duras al final".

Cuando se abrió la opción de usar el DRS, no pudo hacer nada para detener a George Russell, que le superó en la vuelta 8: "George [Russell] nos adelantó en la primera parte de carrera y eso nos cambió los planes, porque iba con muchos coches delante, mucho tráfico. Así que decidimos bajar un poco el ritmo y parar en la vuelta 'veintipico' [fue en la 20, concretamente]".

"Al final eso me vino bien para tener neumáticos duros casi nuevos respecto a los demás y remontar alguna posición. Sexto y séptimo para el equipo, pero sin posibilidad de adelantar a los Mercedes ni a Ferrari hoy, así que hay que entender el por qué".

No ocultó que le sorprendió el avance de Mercedes, mientras insistía en que Aston Martin no tuvo el mismo rendimiento que otras veces: "No tenía tanto ritmo como otros domingos y ni con blandos ni con duros teníamos esas décimas para estar con Mercedes. Pero bueno, estábamos un poco por delante de Alpine, de AlphaTauri... y un poco a la par que Ferrari, porque Lance [Stroll] mantuvo un poco la diferencia con Carlos [Sainz] desde el primer stint. Creo que se mantiene con Red Bull la diferencia, acabamos detrás de ellos todas las carreras a medio minuto, cuarenta segundos, y Mercedes es el que ha hecho el paso más grande, y nos ha pasado".

Ante la pregunta directa de si le preocupaba el paso adelante de Mercedes, dio otra respuesta igual de contundente: "No, es solo una carrera, y en Canadá los machacamos". Ya más seriamente, explicó: "En Canadá llevaremos más cosas en el coche, en Silverstone también, y creo que dependerá de quién acierte más con las mejoras. Incluso con una clasificación normal podríamos haber salido a la par de Hamilton e igual hubiésemos tenido una posibilidad más".

Alonso no ocultó que veía muy posible acabar en las cinco primeras posiciones: "Pensaba que teníamos un poco más, porque en clasificación el coche iba muy bien y podíamos haber salido en primera línea, y pensaba que hoy era posible un top 5, pero los Mercedes nos volvieron a sorprender el domingo, otra vez los dos en el podio. Hemos perdido puntos ahí con ellos en constructores, aunque hemos ganado puntos con Ferrari en constructores porque solo han puntuado con Carlos, algo positivo en el fin de semana".

"Pero lo más importante es entender por qué nos faltaban esas 'decimillas' en carrera".

Al inicio de la vuelta 52, aprovechando neumáticos más nuevos, levantó a los aficionados de las gradas al adelantar a un Esteban Ocon que fue duro en su defensa. "Bueno, adelanté a Zhou, a Tsunoda y a Ocon... teníamos neumáticos mucho más jóvenes al final, así que no fue tan difícil", dijo a los micrófonos de DAZN F1. En el corralito de medios para la prensa escrita le volvieron a preguntar, e insistir en si su excompañero se había excedido: "Hay recta suficiente, no ha pasado nada. Esta vez no nos hemos tocado, así que todo bien", sentenció riéndose y sin perder el buen tono.

"Igual si hubiera hecho una buena clasificación estaría en primera fila. Y cuando estás en primera fila te vas con el tren delantero de coches, castigas menos los neumáticos, e igual haces tercero o cuarto, que es lo que ha pasado en otros sitios. En Miami no estábamos para podio, pero clasificamos en primera línea y eso facilitó la carrera. En Mónaco tampoco tuvimos un fin de semana tan bueno, pero si te clasificas en primera línea... hemos salvado muchos grandes premios con un buen sábado y aquí no lo tuvimos, lo tuvimos muy malo, por lo que se complicó el podio".

En las últimas vueltas, Alonso llegó a estar muy cerca de su compañero Lance Stroll, pero le dijo al equipo que no se preocuparan, que no quería adelantarle, solo abrir hueco con los de detrás. "Éramos una 'decimilla' o dos más rápido que él, pero me costaba acercarme en zona de DRS. Ya me llevé por delante un suelo ayer, y no quería llevarme otro ni que Lance dañase el suyo por protegerse, y pensé 'nos da igual 6º y 7º que 7º y 6º, así que vamos a quedarnos como estamos'. Lance hizo una gran carrera, y eran los mismos puntos para el equipo".

Esa última explicación hace referencia a que después de la salida de pista en la Q1 del sábado, que afectó a su clasificación, el equipo decidió cambiar el fondo plano del coche de Alonso para este domingo.

Por último, y resumiendo su fin de semana, aseguró que se va con buen sabor de boca: "Me voy contento. La crono fue el talón de Aquiles ya de todo el fin de semana. Y saliendo tan atrás puedes remontar, pero hasta cierto punto, y tanto Russell como Checo [Pérez] iban más rápido hoy, así que no había mucho que hacer, y salvamos algunos puntos".

La siguiente parada, en dos semanas, en el GP de Canadá.

