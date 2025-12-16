Antonelli, en exclusiva: "El 2026 será mi gran oportunidad"

Más que una cuestión de puntos conquistados y posiciones en la clasificación, el objetivo de la primera temporada de Andrea Kimi Antonelli en Fórmula 1 era convencer a la dirección de Mercedes de que habían tomado la decisión correcta. En septiembre de 2024, Toto Wolff, respecto a la elección de Antonelli, fue claro: "Somos conscientes de que tendrá que enfrentarse a muchas dificultades".

Pero la Fórmula 1 tiene sus reglas, y a mitad de temporada comenzaron las comparaciones con George Russell, dejando de lado las expectativas iniciales.

Se necesitaba una reacción, y Antonelli se mostró preparado. Llegaron actuaciones y resultados que trajeron serenidad al equipo y, sobre todo, dieron moral a Kimi. El examen era duro, no solo en lo que respecta a la conducción, sino en un cambio total de vida. Un año después, Antonelli está fuerte; las dificultades que enfrentó se han convertido en medallas sobre las que posa una buena dosis de optimismo de cara al esperado 2026.

Foto de: Erik Junius

¿Cuánto ha cambiado el Kimi Antonelli de Melbourne respecto al que acaba de finalizar su primera temporada en Fórmula 1?

"Mucho. Puedo decir que he cambiado mucho. Si pienso en Melbourne, recuerdo lo tenso que estaba en el coche; hoy es algo completamente diferente. He crecido mucho mentalmente, siento que he hecho un camino que me ha hecho más maduro en todos los aspectos".

Tuviste que superar muchos obstáculos, una temporada larga de 24 carreras repartidas en 10 meses. Hubo fases muy diferentes: ¿cómo las dividirías?

"Hubo una primera fase, diría positiva, desde Melbourne hasta el Gran Premio de Canadá. Fue un periodo de gran aprendizaje; tuve que familiarizarme con el mundo de la Fórmula 1, viviendo muchas experiencias nuevas, mucho más de lo que podía imaginar antes de empezar la temporada. Después de Montreal empezó un periodo difícil, una fase en la que no veía los avances que esperaba, y eso también afectó a mi moral, fue mentalmente duro".

"Luego, a partir de Bakú, la temporada volvió a ser como yo quería. Ahora puedo decir que superar un momento difícil me dio un impulso extra a nivel mental. Dejar atrás meses muy duros no era fácil; fue un examen duro pero útil".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

¿Qué cambió después del fin de semana en Monza?

"El regreso a la antigua suspensión trasera, que ya se había implementado en Zandvoort, me ayudó mucho, pero el verdadero punto de inflexión fue un reinicio mental. Volví a concentrarme en el objetivo, en lo básico: conducir bien, hacer las cosas correctas cada vez que subía al coche y también antes de subir".

La reunión que lo cambió todo: Fórmula 1 Cómo una reunión tras Monza empujó a Antonelli en la dirección correcta

"Durante el periodo difícil había perdido un poco la dirección, había mucha frustración y empezaba a pensar demasiado en el resultado final. Cada vez que subía al coche me presionaba mucho y no me concentraba en conducir bien, en hacer lo correcto, en mejorar curva tras curva. Todo esto me ponía más tenso y los resultados seguían sin llegar. Después de Monza hubo una reunión entre Toto, Bono (Peter Bonnington, ingeniero de pista de Antonelli) y yo, y tras ese encuentro me dije que tenía que hacer un reset y empezar de cero".

¿Cómo fue ese encuentro?

"Me dijeron directamente lo que pensaban de mis actuaciones, sobre todo de Monza. Pero fue una crítica constructiva que recibí de manera positiva, y eso me ayudó a hacer un reset y a encontrar esa agresividad indispensable para decir: 'ok, ahora las cosas cambiarán'. Y cambiaron".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En el transcurso de la temporada viviste la exaltación del primer podio en Fórmula 1, pero también la presión de las críticas cuando las cosas no van bien…

"Durante el periodo difícil hubo muchas voces. Ya estaba atravesando un momento complicado y, además, recibir presión externa (rumores sobre el futuro de Antonelli) no me ayudó. Sabía que tenía un contrato a largo plazo, pero ciertos rumores te hacen tener muchos pensamientos. Son momentos mentalmente duros, algo que llevas contigo incluso cuando subes al coche. Pero crecer significa aprender a convivir con estos aspectos, y después de un año puedo decir que he hecho mis experiencias. Soy consciente de que me esperan otros obstáculos, pero respecto a hace un año, hoy tengo una visión más clara de lo que me espera".

¿El mejor momento de la temporada?

"Es difícil elegir uno. Hubo muchos momentos bonitos: la primera carrera en Melbourne, la primera pole en Miami, el primer podio en Canadá, así como el fin de semana en Brasil. Pero creo que el mejor momento aún está por llegar".

El parón, clave en su mejora: Fórmula 1 Las razones y cifras de la mejora de Antonelli tras el parón de la F1 2025

¿Y el peor?

"El fin de semana de Spa. Llegué a Bélgica en pleno momento negativo y ese fin de semana fue un golpe duro".

¿Cuándo empezaste a sentirte realmente dueño del monoplaza?

"En Japón, en el segundo stint de carrera me sentí muy bien. Luego en Canadá, tenía la presión de las McLaren detrás y sabía que no podía permitirme errores si quería el podio. Una sensación similar la tuve en Brasil, sobre todo cuando Max apareció en mis espejos, y luego en Las Vegas…".

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

¿Qué pasó en Las Vegas?

"Por primera vez sentí una sensación única. Tenía que remontar después de una clasificación decepcionante, y la única forma de lograrlo era hacer un stint larguísimo. Encontré el ritmo y empecé a sentirme dentro de un túnel: hacía todo en automático, sin pensar demasiado. Fue como poner el piloto automático, conducía y no tenía la percepción exacta de cada gesto, todo llegaba de manera natural, todo de forma automática. Recuerdo que mientras vivía esa sensación, me molestaban un poco los mensajes por radio de Bono, porque me devolvían a la realidad. Eran obviamente información útil, pero me sacaban de ese túnel. Fue una sensación maravillosa, conducía sin pensar en nada más, solo instinto".

¿Qué consejo le darías hoy al Kimi Antonelli que va a empezar el fin de semana en Melbourne?

"Confía más en tu instinto, en tus capacidades, en las cualidades que te han permitido tener esta oportunidad. Cada vez que subas al coche asegúrate de tener la mentalidad de 'killer', y en pista enfrenta de frente cada dificultad".

¿También le dirías que no mire más las redes sociales?

"Le diría que no le dé demasiada importancia a lo que se dice en las redes. Siempre habrá alguien que te critique, así como muchas personas que te apoyan. Tengo la suerte de tener muchos seguidores, pero siempre hay quien trata de derribarte y hacerte daño. Le diría que no dé peso a esos aspectos; las críticas constructivas, las que se deben evaluar, son las que vienen de personas de confianza, cercanas, esas son importantes y realmente te ayudan a mejorar".

¿Te ha pasado en clasificación mirar el tiempo de George en el monitor y pensar… '¿Cómo lo hace?'

"Sí, y no tengo problema en admitir que ha pasado muchas veces. La generación de monoplazas de 2025 no es fácil de interpretar, al igual que los neumáticos. En ciertas ocasiones, el límite era tan alto que terminaba una vuelta de clasificación sintiendo que había hecho un buen trabajo. Luego, mirando la telemetría de George, me daba cuenta de que se podía arriesgar mucho más".

Se habla mucho de la importancia crucial del outlap antes de la vuelta rápida. ¿Es realmente así?

"Sí, es un paso fundamental, pero al mismo nivel de importancia está cómo usas el neumático durante la vuelta rápida. La generación de neumáticos que usamos este año es muy sensible; debes saber de antemano qué hacer en cada situación, a veces si deslizas el neumático te perjudicas, en otras ocasiones es vital".

"Pongo como ejemplo la clasificación de Las Vegas. En ese circuito, y con condiciones ambientales muy frías, hacer deslizar el neumático al entrar en curva te daba más agarre, porque las temperaturas eran tan bajas que requerían un extra para mantener los neumáticos en la ventana correcta. Si, en cambio, deslizas el neumático en la clasificación de Singapur, adiós tracción, llegas a las últimas curvas sin control. Todos estos aspectos son, de hecho, el bagaje de experiencia de un piloto, algo que construyes carrera tras carrera".

En este sentido, tener a Russell como compañero de equipo fue una ayuda?

"Absolutamente. Hubo ocasiones en las que entendí que estaba forzando demasiado, o demasiado poco, gracias a la comparación con George. Realmente creo que es uno de los pilotos más fuertes de la parrilla y lo ha demostrado muchas veces. Ha hecho una gran temporada, y eso me ayudó mucho a entender dónde se puede marcar la diferencia, por ejemplo en el uso de los neumáticos; me ayudó a exigirme más. Me divertí mucho a su lado y, en general, hay una buena dinámica en el equipo, una sana competencia".

Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Has terminado tu primer campeonato mundial, ¿la vida en Fórmula 1 es como te la imaginabas antes del debut?

"Me había hecho una idea trabajando con el equipo en los test de 2024 y empezando las primeras actividades de marketing. Pero, por muy preparado que estuviera, sentí el impacto; en ciertos momentos me costó un poco. Debes aprender a gestionar tus energías y a encontrar el ritmo que mejor funciona con tu cuerpo y tu mente. Afrontar tantas actividades consume energías físicas, pero sobre todo mentales, por eso es importante gestionarse de la mejor manera posible. Si cuando subes al coche no estás al cien por cien, el rendimiento se resiente, no hay historia. En resumen, algunos aspectos los había anticipado, otros requirieron que me readaptara un poco cambiando la forma en que los enfrentaba".

¿Confirmas que la presión en Fórmula 1 es diferente a lo que imaginabas antes del debut?

"En mi caso, hubo la presión del debut sumada a la de correr en un equipo como Mercedes, es decir, un equipo top del campeonato. Representas una marca enorme; solo en el programa de Fórmula 1 están involucradas 2.000 personas que trabajan por un único objetivo: ganar. Así que, sí, sientes la presión, sabes que debes rendir porque representas a un grupo de personas y sientes la obligación de hacerlo también para retribuir todo el trabajo que el equipo hace para darte el mejor coche posible. Luego está la presión mediática, así como la que a veces te pones tú mismo antes de subir al coche, ese momento de tensión, miedo, temor a equivocarte".

¿Hubo un momento en que el peso de la responsabilidad te condicionó?

"No de manera preocupante. Después de un buen inicio de temporada, en la fase europea solo aporté un punto en la clasificación de constructores, y en ese momento me dije que debía reencontrarme, el equipo también necesitaba mi contribución. Al final salió bien, se logró el segundo puesto".

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

¿Aprendiste a protegerte de la presión de público y medios, diciendo algún "no"?

"No del todo. Estoy empezando a hacerlo, pero admito que a veces aún me cuesta y me siento un poco culpable. Pero he entendido que la prioridad es rendir al máximo cada vez que estás en pista, y para hacerlo debes estar al cien por cien, física y mentalmente. Con las diferencias vistas este año, cada pequeño error tuvo efectos gigantescos. Al final, como piloto, también debes saber cuándo decir ‘no’; es algo que aún estoy aprendiendo, pero he entendido lo importante que es, forma parte del crecimiento".

De los pocos fines de semana libres, algunos los pasaste de todas formas en los paddocks, también de MotoGP. ¿Son otras jornadas bajo presión del público o logras vivirlas como ocio?

"Seguiré haciéndolo, porque al final es algo que me gusta. Soy feliz cuando estoy en pista con un kart, con coches teledirigidos, pero también cuando voy a presenciar un fin de semana de MotoGP. Tengo muchos amigos y soy un apasionado, y aunque sería bonito poder recorrer el paddock con tranquilidad, al final no le doy demasiada importancia; paso de los amigos de Aprilia a Ducati, de Yamaha a otros, saludo a todas las personas que conozco. Luego hay domingos en los que quiero estar en casa en mi simulador; depende siempre del momento. Creo que es importante hacer algo que te guste y te haga sentir bien, es una forma de descargar la mente".

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Estamos a las puertas de un cambio épico en la Fórmula 1. ¿Qué esperas?

"Estoy muy motivado y creo que será una gran oportunidad tanto para los equipos como para nosotros los pilotos. Espero tener un buen coche, tengo mucha confianza en el equipo; mi sueño es poder luchar por victorias y estar en la zona de la clasificación que ofrece oportunidades de cara al campeonato. Si tengo un coche competitivo, seré yo quien marque la diferencia; realmente espero estar en ese escenario. Será muy importante hacer mucho trabajo en el simulador; quien consiga encontrar la fórmula antes que los demás tendrá una gran ventaja".

El gran cambio: Fórmula 1 Resumen: esto es todo lo que cambia en la F1 en 2026

Basándote en las pruebas que has hecho, ¿crees que tendrás que cambiar tu estilo de conducción?

"Todos partiremos de cero, y eso me motiva mucho. Si logras entender algo antes que los demás, realmente puedes marcar la diferencia, incluso en pequeños detalles. He probado el coche en el simulador y requerirá un estilo un poco diferente, será una mezcla entre el de este año y el del ciclo técnico anterior; por lo tanto, requerirá cierto ajuste en la conducción y en la gestión de la unidad de potencia, pero es todo muy estimulante. Pronto desconectaré un poco, quiero descansar y reflexionar con calma sobre la temporada recién finalizada. Pero al mismo tiempo, estoy ansioso por volver a prepararme para 2026; me espera una gran temporada".