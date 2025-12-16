El pacto secreto de Norris que ahora Zak Brown debe cumplir
Tras el triunfo en el Mundial de 2025, Lando Norris podría ponerse al volante de su coche soñado, siempre y cuando el jefe de McLaren, Zak Brown, cumpla una promesa del año pasado.
Después de conquistar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2025, un antiguo vídeo de Lando Norris ha vuelto a cobrar protagonismo. En él, el ahora campeón habla de un acuerdo especial con el CEO de McLaren, Zak Brown. Un acuerdo que ahora podría hacerse realidad.
Norris logró su primer título mundial en el final de temporada de este año en Abu Dhabi. Al británico le bastó un tercer puesto, por detrás de sus rivales por el título Max Verstappen y Oscar Piastri, para coronarse campeón del mundo.
En medio de las celebraciones, reaparecieron imágenes que apuntan a que Brown ahora debe cumplir una promesa muy especial hecha a su piloto.
Acuerdo con Zak Brown en 2024
Si el CEO de McLaren cumple su palabra, Norris podría convertirse pronto en el orgulloso propietario de un Pagani Zonda. Se trata de un superdeportivo italiano extremadamente exclusivo. El vídeo en cuestión está compuesto por varios clips que remiten a una entrevista concedida a The Telegraph en 2024.
En ella, Norris decía textualmente: "Tengo un trato con Zak: si gano el campeonato, tiene que conseguirme un coche. He definido exactamente qué coche es. Lo cerramos con un apretón de manos, pero no diré nada más al respecto. Aún queda mucho camino, todavía hay muchos puntos en juego. Pero, ¿quién sabe?".
En otro fragmento, esta vez de una entrevista con Heart Radio, Norris confirmó que el vehículo acordado era el coche de sus sueños, aunque no pertenecía a la marca de Woking: "¡No puedo decirlo! Es el coche de mis sueños desde que era un niño, pero no es un McLaren".
Norris ya cuenta con un impresionante garaje
Más adelante, el hoy piloto de 26 años ya no ocultó el secreto en una entrevista sobre el escenario y lo reveló abiertamente: su coche soñado es el Pagani Zonda.
Dependiendo de la versión y de la edición especial, el valor del coche oscila entre varios cientos de miles y varios millones de libras. Si Norris recibe finalmente el Zonda, este se sumaría a una colección ya de por sí impresionante.
En su garaje ya figuran un Ferrari F40, un Porsche Carrera GT, un Land Rover Defender a medida, un Nissan Skyline GT-R R32 con preparación Liberty Walk, un McLaren 765LT Spider, un McLaren Senna y un Lamborghini Miura.
