Ecclestone: "Schumacher y Senna corrían solos, a Hamilton le ayudan"

El pasado de semana, Lewis Hamilton igualó el récord de victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1, 91, tras ganar el GP de Eifel en Nurburgring.

Para el antiguo jefe de la categoría, Bernie Ecclestone, el hexacampeón ha tenido una vida más sencilla en el coche en comparación con el piloto alemán.

En 2020, el principal rival de Hamilton parece ser Schumacher, a quien este año también podría igualar en número de campeonatos, siete en total, como los más exitosos de todos los tiempos.

Ecclestone, que transformó la F1 en un negocio global y multimillonario durante las últimas décadas del siglo XX, habló con la agencia AFP sobre los dos pilotos y dijo que Schumacher, cuyo debut se dio en 1991, compitió en una era diferente.

"Schumacher corría más o menos solo cuando estaba en su coche", dijo Ecclestone. "Hamilton tiene a Dios y al mundo ayudándole por la radio, hablándole sobre la presión de los neumáticos, la velocidad en las curvas y dándole información”.

"En mi época, Alain Prost, un piloto al que admiro enormemente, se quedaba solo en cuanto comenzaba la carrera, pero hoy ya no es así”.

Ecclestone, que cumplirá 90 años el 28 de octubre, no quiere hacer de menos los éxitos conseguidos por el piloto de Mercedes.

"No estoy hablando mal de Hamilton y no se puede decir que no sea bueno; ese no es el tema”.

“¿Hasta qué punto es bueno si se le compara con otro? Es supertalentoso y está entre los cinco mejores pilotos de los últimos treinta años”.

Al preguntarle si es mejor que Schumacher; Ecclestone contestó: “¿Michael hubiese sido mejor con el mismo coche? Es imposible responder".

Ecclestone también comparó a Hamilton con otros dos campeones: los brasileños Ayrton Senna y Nelson Piquet. Para el británico, su compatriota se ha formado de distinta manera a los pilotos exitosos de otras generaciones que, según él, se identificaban más con el perfil de un piloto.

"Diría que no tiene límite en lo que hace, en la manera cómo viste. Si no supieras que Lewis es un piloto de carreras, nunca te darías cuenta, mientras que viendo a Nelson o a 'Schumi' decías: 'son pilotos'. El hábito hace al monje".

"Su vida era solo eso, correr, y la vida de Lewis no son solo las pistas. Lo veo como una forma más fácil de explicarlo: una forma de vida diferente".

Para Ecclestone, el único piloto con el que se puede comparar a Hamilton es con Senna.

"Senna sería el más parecido a Lewis de las generaciones anteriores, debido a sus creencias religiosas, ya que siempre se mantuvo firme en ellas. A los demás, no los veo haciendo cosas así".