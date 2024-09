La divertida forma de hacer las paces de Brown y Horner en un avión

Al más puro estilo de la Fórmula 1, las conversaciones para llegar a una tregua entre el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, y el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, tuvieron lugar a casi 10.000m de altura, en un vuelo en primera clase. Ambos embarcaron en el mismo vuelo hacia el Reino Unido tras el Gran Premio de Singapur del domingo, donde se pusieron pijamas a juego y enterraron el hacha de guerra tras sus declaraciones cruzadas por la polémica de la vuelta rápida.

"La paz en la F1 ha sido recuperada en el vuelo de vuelta a casa", subtituló Brown en una foto que subió a sus redes junto a Horner en el avión. Y añadió: "¿Dónde está Netflix cuando lo necesitas? Pero la batalla continuará en la pista. Qué deporte tan increíble".

Lando Norris se llevó la victoria en el circuito urbano de Marina Bay, pero perdió el Grand Chelem después de que Daniel Ricciardo, de RB, le arrebatara la vuelta rápida al final de la carrera pese a no poder sumar el punto extra por estar fuera del top 10.

Tanto expertos como aficionados se apresuraron a sugerir que la orden de parar en boxes a Ricciardo para montarle un nuevo juego de blandos podría haber llegado desde lo más alto, es decir, de Horner, quien tenía interés en que Norris perdiese el punto extra para que que así no se acercase en exceso a Max Verstappen en la clasificación de pilotos.

De hecho, gracias a ese punto, Verstappen ahora podría terminar segundo en las seis carreras que quedan esta temporada y aún así ganar el campeonato por un punto.

Brown dijo más tarde a los medios que estaba planeando protestar por la última vuelta de Ricciardo, ya que el punto extra ni siquiera estaba disponible para el australiano debido a que acabó en 18º puesto.

"Es una estrategia de equipo A/B que no pensé que estuviera permitida", dijo a Sirius XM. "Pero bueno, no es la primera vez que lo vemos y probablemente no será la última. Sin duda haré algunas preguntas. Es algo de lo que he hablado en el pasado y creo que es el ejemplo perfecto de que sí ocurre, porque creo que de lo contrario no habrías hecho esa parada en boxes".

Sin embargo, el jefe del equipo RB, Laurent Mekies, acalló los rumores en una entrevista exclusiva con Motorsport.com donde insistió en que el equipo permitió a Ricciardo entrar en boxes para darle una recompensa ya que podría haber sido su última carrera en la F1.

"Es tan simple como darle una oportunidad en lo que ha sido un fin de semana de locos. Es como: dale un respiro, dale la oportunidad de hacer una buena vuelta y terminar el fin de semana en lo más alto".

Horner también negó que los dos equipos trabajasen juntos, antes de subirse a un avión con Brown y aparentemente discutir con él directamente. Eso nos lleva de vuelta a la instantánea de las redes sociales, donde Brown posó con el pulgar hacia arriba.

La esposa del ya exdirector técnico de Red Bull, Adrian Newey, fue una de las que hizo un comentario divertido en la publicación: "Hacerle llevar una gorra de McLaren habría sido algo divertido", bromeó Amanda Newey, añadiendo un emoji de un guiño.

Sin embargo, esta polémica está lejos de ser la primera vez que Brown critica la relación de Red Bull con su "equipo B", o incluso los problemas personales de Horner. Del mismo modo, el controvertido director de equipo ha proferido en varias ocasiones insultos contra el genio del marketing de McLaren.

Aunque Brown dejó claro que las cámaras de "Drive to Survive" no estaban grabándoles durante sus conversaciones, ambos hombres comparten una afición por lo dramático, por lo que es probable que tengamos algunos fragmentos de sonido picante en torno al fiasco de Singapur cuando la serie regrese el próximo año a las pantallas.