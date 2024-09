McLaren ahora es "más optimista" de poder ganar el mundial a Verstappen

El fin de semana del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 se saldó con una victoria de Lando Norris que le acerca a la pelea por el título mundial contra Max Verstappen, y sobre ello se le preguntó al máximo responsable de los de Woking, Andrea Stella, quien aseguró que podría ser "un poco frustrante" ver que no recortaron demasiado al neerlandés en el circuito de Marina Bay, pero salieron "más optimistas" en relación a sus posibilidades.

"Desde un punto de vista numérico, es un poco frustrante, porque creo que podríamos habernos ido de Singapur con más puntos de ventaja sobre Max [Verstappen]. Creo que Ferrari podría haber terminado por delante de Max, creo que incluso Oscar [Piastri], puliendo un poco las vueltas de calificación podría haber terminado por delante de Max, pero lo positivo que viene del ritmo del coche supera ese tipo de frustración", señaló. "Creo que, cuando tienes este tipo de velocidad, nos dirigimos a los próximos seis eventos, de los cuales tres son eventos al sprint diciendo que es lo que tenemos".

"No está en nuestras manos, porque todavía está en manos de Max", continuó sobre las opciones de conquistar el título mundial con Lando Norris. "Del mismo modo, en constructores, que está más en nuestras manos, pero creo que nos vamos animados [de Singapur] e incluso más optimistas de que el campeonato de pilotos es posible por el rendimiento del coche".

Al italiano también se le cuestionó sobre si cambió la sensación y vio a su piloto mucho más serio por la posibilidad de cosechar el que sería su primer título mundial: "En términos de celebración, lo que veo es lo que escucho en la radio, en la vuelta, cuando salen del coche, pero estoy ocupado hablando con los medios de comunicación. No puedo ver toda la celebración".

"Digamos que en términos de celebración, no tenemos los pilotos más extrovertidos, pero eso no quiere decir que no son tan felices como los demás. Es un estilo, y es un estilo que nos gusta, y creo que es como si estuviéramos centrados en lo siguiente, porque tenemos una misión más grande".

