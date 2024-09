Vasseur veía a Ferrari con el mismo ritmo que Norris en Singapur

La batalla del desarrollo de la temporada 2024 de Fórmula 1 está alcanzado su punto álgido, y parece que los equipos ya no pueden ir más allá, aunque todos intentan sacar esa milésima escondida para hacerse con el mejor premio, el título de constructores. Puede ser que el campeonato de pilotos sea el que más fama dé, pero no es el que proporciona el dinero para las escuderías en cuestión de premios.

Por eso, los directores se fijan en esas distancias con respecto a sus rivales, y en Ferrari acabaron bastante contentos al final del Gran Premio de Singapur con la diferencia con McLaren. Los de papaya se llevaron el triunfo en el circuito urbano de Marina Bay, mientras que los de rojo tan solo pudieron llegar al quinto y séptimo lugar, y Fred Vasseur habló de algo que les llamó la atención.

El máximo responsable de los del Cavallino Rampante hizo un comentario sobre la última tanda de vueltas que hicieron con el neumático duro, que habría sido muy similar a la de Lando Norris: "Creo que quizá podríamos hacer los mismos tiempos que Norris, tuvimos un ritmo similar en las últimas treinta vueltas. El problema es que nos faltó algo el sábado, pero estuvimos cerca el viernes y el domingo".

"Tendremos tiempo de analizarlo todo en Austin. Creo que, en general, es bueno terminar el fin de semana antes del parón con buena nota", señaló el francés, al que se le cuestionó qué hubiera pasado con una buena clasificación. "Está claro que hasta la Q2 estuvimos en el ritmo con Lando [Norris], y no hicimos una [buena] vuelta en la Q3 con los dos coches".

"Significa que después tuvimos que salir novenos y décimos, y en Singapur, ya no se puede hacer nada, pero es quizá lo mejor que podíamos conseguir en carrera [con la quinta y séptima posición], como mucho pasar a George [Russell], aunque era lo máximo. No fue en la carrera donde nos faltó algo, sino en la Q3 de la clasificación".

Sobre si fue una oportunidad perdida, ya que en la pasada campaña consiguieron la victoria con Carlos Sainz en el mismo lugar, señaló: "Llegamos, y como Max [Verstappen] dijo, el viernes estábamos en mejor lugar que para ser quinto y séptimo, por lo que significa que nos perdimos algo durante el fin de semana, está claro".

"Sin embargo, cuando empiezas noveno y décimo en Singapur, sabes que algo hicimos mal el sábado, pero no fue el domingo, se trata de que debemos hacer un mejor trabajo en la clasificación", continuó Fred Vasseur.

Eso mismo le cuestionaron a su piloto, Charles Leclerc, quien a pesar de que afirmó que también se trataba de una "oportunidad perdida", no creía tener la velocidad para seguir a los líderes: "Diría que sí [que es una oportunidad perdida], pero viendo el ritmo del McLaren y de Max, no estoy seguro de cuántos puntos hemos perdido hoy".

"Creo que teníamos el coche para acabar delante. No he vuelto a comprobar el ritmo de todos, pero, por lo que he oído sobre el de Lando, no creo que tuviéramos eso en el coche", continuó el monegasco. "Y no sé dónde estaban los demás detrás de él, así que han sido algunos puntos los que hemos perdidos. Creo que fue una buena remontada, pero pagamos el precio de la clasificación, puede pasar que cometa errores el sábado y que a veces tenga una buena clasificación, aunque he pagado un poco el precio".

