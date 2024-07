Brown espera que los problemas internos de Red Bull F1 les afecten en el futuro

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, no cree que Red Bull se haya visto demasiado afectado por los problemas internos hasta el momento, pero cree que la escudería podría ver un impacto a largo plazo. La escudería que domina la Fórmula 1 se ha visto envuelta en una lucha de poder desde el fallecimiento de su propietario, Dietrich Mateschitz, en 2022.

Así, se produjo una profunda ruptura entre el jefe del equipo, Christian Horner, que cuenta con el respaldo del propietario mayoritario tailandés, y el bando austriaco, comandado por el nuevo CEO, Oliver Mintzlaff, y Helmut Marko, que está claramente vinculado a Max Verstappen y su entorno.

Esas tensiones salieron a la luz a principios de 2024, cuando Horner se enfrentó a una investigación interna de Red Bull por supuestas irregularidades en su relación con una empleada, una queja que fue desestimada por un abogado independiente.

A raíz del caso, el padre de Verstappen, Jos, pidió la marcha de Horner, y las tensiones entre ambos volvieron a estallar en el pasado Gran Premio de Austria. Mientras tanto, el genio técnico de la escudería, Adrian Newey, ha anunciado su marcha.

Zak Brown, que fue una de las voces del paddock que más clamaba por la transparencia en la investigación a Horner, no cree que Red Bull se haya visto demasiado afectado por sus luchas de poder hasta el momento, pero espera que la agitación interna sea potencialmente un factor a tener en cuenta, a medida que los equipos se preparan para el cambio de reglamento de 2026.

"Creo que la agitación interna tendrá un impacto a medio y largo plazo", dijo el estadounidense. "Adrian Newey... este coche se hizo el año pasado, el monoplaza con el que están compitiendo ahora se hizo cuando todo estaba bien.

"Es más 2026, cuando haya un motor nuevo, [cuando haya que ver] lo que está pasando con el piloto que está al frente... Ahí es donde, potencialmente, se va a ver la falta de estabilidad que parece haber allí. Ganar mantiene las cosas unidas, y a medida que eso se convierte en un reto para ellos, es donde se pueden ver algunas fracturas en las relaciones internas del equipo", explicó.

Pero, con todos los equipos de Fórmula 1 enfrentándose a un montón de incógnitas de cara a la temporada 2026, cuando tanto el reglamento de chasis como el de unidades de potencia sufran cambios radicales, Brown es consciente de que 2025 podría ser la mejor oportunidad de McLaren para luchar por el título, después de trabajar para alcanzar a los vigentes campeones.

"Creo que el año que viene podría ser una temporada épica, ¿verdad? Podríamos tener cuatro equipos luchando por el campeonato", comentó, aunque también reconoció que Aston Martin y RB podrían unirse a la batalla.

"Sería ingenuo descartar a alguien que no esté entre los cuatro primeros ahora mismo, porque vemos lo rápido que pueden cambiar las cosas. Todos tienen una tecnología muy similar, así que no hay razón para que otros no puedan hacer lo que hemos hecho el año pasado", finalizó el máximo responsable de los de Woking.