Hamilton espera que Mercedes F1 sufra en Hungría

El heptacampeón del mundo dijo que su equipo volvió a sufrir con las temperaturas, y etiquetó los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 como un "no buen día", mientras que en Mercedes buscan una solución. A pesar de sus recientes victorias, esperaban tener problemas en las calurosas condiciones del verano húngaro, ya que se alcanzaron los 60ºC en el asfalto y los 30ºC.

Lewis Hamilton consiguió terminar décimo en la FP1 antes de mejorar hasta el séptimo lugar en la FP2, mientras que su compañero, George Russell, fue cuarto y quinto en las dos sesiones del viernes. Eso sigue un patrón en el que el W15 demostró ser difícil de manejar sin estar en la ventana de funcionamiento ideal con calor y, aunque el más experimentado de los británicos reconoció que tenían una idea de qué podrían cambiar para la FP3, además de que señalaron que no estuvieron "en forma".

"Hoy no ha sido un buen día, el tiempo ha estado bien, y es bueno estar aquí, pero no hemos estado en forma", señaló. "Hicimos pequeños ajustes [entre la FP1 y FP2], pero el monoplaza era prácticamente el mismo. Hay una cosa en particular que dejamos que estamos cambiando a este fin de semana que quizá tenemos que volver".

"Sin embargo, todo está relativamente cerca. Por lo demás, creo que no podíamos tener el ritmo de los demás, pero la velocidad en tanda larga fue bastante buena al final", explicó. "Lo noté tan mal como normalmente cuando hacer calor".

George Russell declaró que esperaba que el líder de la FP2, Lando Norris, y el líder de la general, Max Verstappen, mandaran en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, y señaló que en el Circuit de Barcelona-Catalunya y Red Bull Ring estaban "fuera del ritmo, y en las condiciones más frías en Silverstone y Montreal" estaban delante de ellos.

El director de ingeniería del equipo, Andrew Shovlin, señaló que circuitos como Hungaroring, especialmente con altas temperaturas, eran un punto débil, aunque afirmó que era una buena oportunidad para afrontar sus retos e intentar encontrar una solución a largo plazo: "Todavía tenemos la incógnita del rendimiento en circuitos con limitación trasera en condiciones de calor".

"Va a hacer mucho calor el domingo. En eso estamos trabajando, pero yo no nos pondría como favoritos aquí", señaló. "Es un buen trazado para probarlo y cuando estás tratando de centrarte en un área de rendimiento, si es el sobrecalentamiento trasero, el mejor lugar para aprender y entender tus problemas es una pista que exacerbe ese problema, incluso si preferiríamos que todos fueran como Silverstone, pero no lo son, y es un buen lugar para que trabajemos en ese problema".

