La reunión de Pérez con Horner en la cocina de su casa

Las cosas no fueron demasiado bien para Sergio Pérez en el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, y hubo muchos rumores sobre su continuidad hasta que consiguió la renovación por dos años más con Red Bull. Sin embargo, desde entonces, los resultados no mejoran, y en el Gran Premio de Hungría, al director de los de Milton Keynes, Christian Horner, contó que incluso se reunieron en su propia cocina para ir más allá sobre lo que le estaba pasando.

"Tenemos una relación muy abierta, me senté con él en la cocina de mi casa y le dije, 'vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más?', y me dijo, 'no, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas', por lo que creo que casi ignorando lo que está pasando en el otro lado del garaje, es un favor, es el enfoque que está tomando ahora, solo se centra en su propio rendimiento".

Junto con Max Verstappen, el mexicano recibió las mejoras en el RB20, sobre las que el máximo responsable de la escudería dijo: "Creo que el coche está funcionando bastante bien, y cuando el monoplaza funciona bien, ves que la diferencia disminuye entre los dos, y espero que haya cogido un poco de confianza".

"Creo que el coche ha estado un poco en el filo de la navaja, y creo que hemos visto a Max [Verstappen] hacer frente a eso un poco mejor que 'Checo' [Pérez], pero, con suerte, con los pasos que hemos dado aquí, tenemos el coche en una buena ventana", aseguró Christian Horner. "Ha sido un viernes positivo. Yo diría que quizá el mejor viernes de Checo desde el Gran Premio de China".

"Así que algunos de los coches están funcionando bien", dijo antes de explicar algo más. "Hay una ligera diferencia entre los monoplaza. Ambos tienen mejoras, lo único que le falta a Checo es la tapa del motor y el elemento del pontón, pero el suelo, el alerón, el resto es igual entre los dos, así que tenemos grandes datos".

"Todos queremos que Checo desarrolle el potencial que tuvo en las primeras cuatro o cinco carreras, y sabemos que es capaz de hacerlo. Por eso le dimos una opción anticipada para el año que viene, para intentar asentarlo, y creo que ha estado un poco aturdido en las últimas carreras, pero esperemos que hoy haya sido la señal de que está saliendo de eso", continuó. "Y el equipo está trabajando muy duro con él para apoyarle y asegurarse de que encuentra su forma, porque lo necesitamos desesperadamente".

