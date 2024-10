Alonso abandona en su GP 400: "Así fue el destino, un poco desafortunado"

El piloto español celebraba su carrera 400 en el Gran Premio de Ciudad de México 2024 de Fórmula 1, aunque no fue un afortunado fin de semana para él. En la clasificación, una bandera amarilla le impidió pasar a la última ronda cuando tenía opciones, y el domingo tuvo que retirarse antes de tiempo debido a un problema de frenos en el AMR24.

Fernando Alonso consiguió ganar alguna que otra posición en la caótica salida, pero una vez que todo se estabilizó, en Aston Martin se dieron cuenta que había un problema de temperaturas, que vino a raíz de algo que se atascó en el freno delantero izquierdo. En el momento en el que se bajó del coche, tras abandonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, y explicó su retirada.

"La salida fue un poco caótica, pero Lance [Stroll] y yo nos beneficiamos porque ganamos algunas posiciones, estábamos 11º y 12º, esperando algunas oportunidades y sumar puntos, pero en la vuelta 13, las temperaturas parecían inseguras, un poco en la parte delantera izquierda, así que hicimos algunos ajustes con el volante para proteger esa región del coche, quizá algo entró en la toma de frenos, trozos de fibra de carbono o un tear-off", comentó el asturiano.

Sin embargo, el dos veces campeón del mundo se tuvo que resignar a entrar en el pitlane antes de acabar la carrera: "Así fue el destino, un poco desafortunado hoy, no acabé la carrera, pero veremos si Lance puede sumar puntos. Al inicio, el equipo estaba mirando la temperatura, pero, después de dos vueltas, el pedal del freno se fue, y las temperaturas eran inseguras para seguir compitiendo".

Fernando Alonso quiso sacar el lado positivo, y lo hizo explicando que todo el kilometraje será útil: "Fue un fin de semana útil, con muchas pruebas, en la FP1 y FP2, sacamos algunas conclusiones, y espero que podamos volver más fuertes. No estamos en el lugar que nos gustaría, aunque tuve mucho amor del paddock, mucho respeto, y fue bueno tener eso".

"Tengo unas sensaciones positivas después del fin de semana, a pesar del resultado. Después de las emociones desde el viernes hasta la carrera", comentó. "Miramos hacia tener un mejor resultado, necesitamos mejorar, pero fue un fin de semana desafortunado, con la bandera amarilla en la Q2, y hoy con los trozos en el freno delantero, no hemos tenido suerte. No estábamos en los puntos, así que prefiero esa mala suerte cuando no estoy en los puntos".

En el momento en el que se le preguntó sobre el podio que hizo en la campaña pasada en el Gran Premio de Sao Paulo 2023, tras un mala prueba en este trazado mexicano, cree que está en una posición diferente, aunque lo miró con optimismo: "El año pasado lo hice, me quedé fuera de la Q1 [en México], y en Brasil logramos el podio en la última vuelta, así que tengo confianza en que irá mejor".

