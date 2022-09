De Vries no tiene "nada más que hacer" para ganarse un asiento en F1

Cargar el reproductor de audio

Nyck De Vries recibió la llamada de Williams poco antes de la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia para sustituir a Alexander Albon, enfermo de apendicitis.

El excampeón de la Fórmula 2 y de la Fórmula E impresionó al superar al compañero de equipo habitual de Albon, Nicholas Latifi, y después de un aluvión de penalizaciones para la parrilla de salida, salió octavo, al lado de su compatriota Max Verstappen.

De Vries confirmó las buenas sensaciones con una actuación impecable el domingo en lo que fue su debut, manteniendo su posición la zona media para conseguir la novena plaza, sumando dos valiosos puntos para el equipo de Grove.

Eso no hizo más que aumentar las creencias de que De Vries podría ocupar el asiento de Latifi para la temporada 2023, y Jost Capito reconoció que había cumplido las expectativas con creces.

Cuando Motorsport.com le preguntó si había algo más que De Vries pudiese hacer para ganarse un asiento para el próximo año, Capito respondió: "No, no tiene que hacer nada más. Pero también tiene otros compromisos, ¿no?".

"Ha hecho un trabajo extraordinario y le tengo en muy alta estima. Por eso mis expectativas son muy altas y él las ha cumplido con creces".

"Es muy difícil subirse a ese coche, hacer la clasificación casi de forma directa y no cometer ningún error en ningún momento del fin de semana"

"Tenía que defenderse, tenía que atacar. También le doblaron y no cometer ningún error, luego tenía que hacer el pitstop, que parece que no, pero es complicado, e hizo un trabajo excepcional".

El director deportivo de Williams aseguró que la pelota sobre si será piloto del equipo de Grove en 2023 estaba ahora en el tejado del piloto de 27 años.

Pero con un asiento en Alpine también disponible todavía, queda por ver si Williams es su mejor opción para el próximo año o si prefiere otros destinos.

De Vries bromeó después de la carrera diciendo que "igual necesito hacer un Powerpoint" para vender sus servicios a los equipos que todavía están buscando un piloto para el próximo año.

"Cada vez que tienes la oportunidad de pilotar un coche de Fórmula 1 es como una especie de entrevista de trabajo o una audición", añadió.

Cuando se le presionó todavía más respecto a la disponibilidad de De Vries para 2023, Capito dijo: "No lo sé, hay que preguntarle cuál es su situación contractual".

"Yo no me dedico a las hipótesis, así que sólo me interesan los hechos. Si los hechos están ahí, entonces podemos encontrar soluciones...".

De Vries, actualmente tiene contrato con Toyota en el WEC como piloto reserva con aspiraciones a conseguir un asiento en 2023, mientras que también ha sido vinculado a un posible fichaje por Maserati ahora que su actual equipo en la FE, Mercedes, se retira de la categoría eléctrica.