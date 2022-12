Cómo el caso De Vries da más "más credibilidad" a la Fórmula E

Cargar el reproductor de audio

Básicamente podríamos decir que De Vries se ganó un asiento en la F1 durante el fin de semana de Monza, cuando recibió la llamada de última hora de Williams para sustituir a Alexander Albon, que finalmente fue baja por apendicitis.

El piloto holandés, que ya había participado en esa FP1 pero con Aston Martin, consiguió llegar a la Q2 a las primeras de cambio, superando a su compañero de equipo, Nicholas Latifi.

Las penalizaciones de la parrilla hicieron que Nyck De Vries subiera al octavo puesto para la salida y, pese a que nadie contaba con ello, completó una carrera realmente sólida para asegurarse un noveno puesto en su debut con el monoplaza más débil de toda la parilla.

Hablando en un evento destinado a la promoción de las entradas para el próximo London E-Prix, el piloto de Avalanche Andretti, Jake Dennis, aseguró que los demás pilotos de la Fórmula E felicitaron a de Vries por su trabajo ese fin de semana.

"Estoy muy contento por él, es un gran piloto, y desde mi primer día compitiendo en el karting europeo con 12 o 13 años, probablemente ha sido uno de mis principales rivales", dijo Dennis.

"Hemos crecido juntos, siempre hemos corrido el uno contra el otro. Así que verle en la Fórmula 1, junto con muchos otros pilotos contra los que he corrido, es genial".

"Creo que es bueno para la Fórmula E; cuando hizo esa carrera en Monza, lo último que todos queríamos era que le fuera mal, porque nos habría hecho quedar mal".

"Y, obviamente, la forma en que afrontó el fin de semana, y lo bien que lo hizo, sólo da más credibilidad al campeonato de Fórmula E".

Jake Dennis admitió que si hubiera estado en la misma posición que De Vries, habría "hecho lo mismo" y habría cambiado la Fórmula E por la Fórmula 1.

Sin embargo, añadió que en el momento actual de su carrera, tendría que considerar si valdría la pena sacrificar un asiento en la primera línea en la Fórmula E para ir a la F1, afirmando que su principal objetivo era seguir siendo competitivo.

"Depende de cuáles sean tus aspiraciones, depende del salario; eso es algo importante, seguro, y cualquiera que te diga lo contrario, estará mintiendo".

"Pero creo que me mentiría a mí mismo si no lo hiciera; si estuviera en la posición de Nyck, probablemente habría hecho lo mismo".

"Sinceramente, no me gustaría conducir un Williams; no quiero ser el último, eso seguro. Tendría que enfocarlo de esa manera, especialmente a mi edad, que me estoy haciendo bastante mayor, ¡ya no tengo 21 años!".

"Pero sí, sólo quiero ganar carreras. Ya sea en la Fórmula E, en el WEC o en la Fórmula 1, donde sea. Sólo quiero ser competitivo", concluyó el de Avalanche Andretti.

