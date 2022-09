Así se enteró De Vries de que debutaría en F1 como titular

Cargar el reproductor de audio

El holandés sustituye a Alexander Albon y saldrá desde la octava posición de la parrilla tras subirse al FW44 en la FP3 y batir a su compañero Nicholas Latifi en la clasificación.

Se clasificó 13º, pero subió cinco puestos gracias a las penalizaciones de otros pilotos.

De Vries, que disputó el viernes la FP1 con Aston Martin, estaba descansando en el Paddock Club cuando el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, se puso en contacto con él y le dijo que había dudas sobre el estado físico de Alex Albon.

Inmediatamente se dirigió a Williams y asistió a una reunión previa a la sesión de libres antes de que se confirmara oficialmente que Albon tenía apendicitis y no podría completar el resto del fin de semana.

"Estaba tomando un café en el Paddock Club para una comparecencia, y estaba tranquilo, era primera hora de la mañana", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por cómo se enteró de su oportunidad.

"Estaba viendo el podio de la F3 tomándome un capuchino. Y entonces James Vowles me dio un toque, y tuve que bajar rápidamente a Mercedes, y todo el mundo se mostraba bastante contento. Yo traté de gestionar y calmar un poco las expectativas, diciendo que aún había que esperar".

"Entonces bajé a Williams y desgraciadamente Alex estaba enfermo, pero espero que vuelva pronto y se recupere rápidamente. Y luego, durante la sesión informativa de la FP3, quedó un poco claro que era mi deber estar en el coche para esa FP3 y el resto del fin de semana".

"Todo eso ocurrió sólo una hora y media antes de los Libres 3, así que no hubo mucho tiempo para metérmelo rápidamente en la cabeza".

Nyck de Vries, Williams FW44

De Vries, que ejerce como piloto reserva de Mercedes, Williams y Aston Martin Racing, admitió que nunca esperaba que ese cargo le llevara a tener una oportunidad de correr.

"Pasas tanto tiempo viajando y nunca ocurre del todo, así que casi pierdes la idea de esperar que pueda suceder, y esto, obviamente, no fue ni siquiera antes del viernes, sino durante un sábado, así que fue muy de última hora".

"Pero tal vez fue incluso bueno, porque entonces no tienes la oportunidad de pensar, y sólo tienes que seguir adelante".

De Vries salió de la Q1 en 15º lugar, a pesar de perder su mejor tiempo por superar los límites de pista. Luego consiguió la 13ª posición en la Q2 después de abortar su segunda tanda cuando se salió en la segunda chicane tras golpear sin querer el interruptor de equilibrio de los frenos.

"Sólo tienes dos tandas en la FP3, porque tienes dos juegos de neumáticos, y no vas a hacer ninguna tanda larga. Así que no hay tiempo para ir despacio, hay que forzar y aprender rápido para estar preparados para la clasificación. Y creo que hemos hecho un buen trabajo".

"Creo que había algo más, especialmente en la última tanda de la Q2, en la que toqué un interruptor de equilibrio de frenos que movió el equilibrio de los frenos un porcentaje hacia atrás, y por eso revisé mis traseros al entrar en la curva 4, y perdí mi vuelta".

"Pero al final, pasar a la Q2 y estar en la batalla creo que fue un buen trabajo en tan poco tiempo".

De Vries admitió que disfrutó con el hecho de que las penalizaciones de otros le hicieran salir en el top 10.

"Sí, eso me hace sonreír un poco, aunque soy duro conmigo mismo y creo que debería haber hecho un mejor trabajo. Pero es estupendo".

"También quiero asegurarme de que hacemos nuestros deberes en la noche del sábado y nos preparamos y espero que podamos hacer nuestra carrera, tener una buena salida, tener unas buenas primeras vueltas, y luego encontrar un poco de ritmo".

"Obviamente, no tengo ni idea porque no he hecho ninguna carrera larga. Y luego sí, quizás soñar con sumar un punto", concluyó el ex campeón de Fórmula E.