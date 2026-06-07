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MotoGP GP de Hungría

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Hungría: puntos y posiciones (Márquez, top 5)

Consulta la clasificación completa del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera de Hungría, marcada por la caída de los líderes y por el gran botín de puntos que lograron Marc Márquez y Pedro Acosta.

Pol Hermoso
Editado:
Salida de la Sprint en Balaton Park

Salida de la Sprint en Balaton Park

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026 ha dado un vuelco inesperado a la lucha por el campeonato. Aunque el liderato del Mundial sigue en manos de Marco Bezzecchi, la caída de los tres primeros clasificados de la general ha comprimido aún más las diferencias. Marc Márquez aprovechó el caos para lograr la victoria en Balaton Park, mientras que Pedro Acosta firmó una brillante segunda posición, unos resultados que alimentan la sensación de que la pelea por el título está más abierta de lo que parecía hace apenas unas semanas.

A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera del Gran Premio de Hungría disputada este domingo.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Pos Piloto Puntos
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180
2 SpainJ. MartínAprilia 160
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 138
4 SpainP. AcostaKTM 132
5 SpainM. MárquezDucati 108
6 JapanA. OguraTrackhouse 105
7 ItalyP. BagnaiaDucati 99
8 SpainR. FernándezTrackhouse 93
9 SpainA. MárquezGresini 67
10 SpainF. AldeguerGresini 64
11 ItalyL. MariniHonda 57
12 ItalyE. BastianiniTech3 48
13 South AfricaB. BinderKTM 48
14 ItalyF. MorbidelliVR46 40
15 FranceF. QuartararoYamaha 37
16 BrazilD. MoreiraLCR 36
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 15
19 SpainA. RinsYamaha 12
20 AustraliaJ. MillerPramac 11
21 SpainI. LecuonaGresini 9
22 TurkeyT. RazgatliogluPramac 9
23 SpainM. ViñalesTech3 6
24 SpainA. FernándezYamaha 4
25 GermanyJ. FolgerTech3  
26 United KingdomC. CrutchlowLCR  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Pos Equipos Puntos
1 ItalyAprilia 340
2 ItalyDucati 207
3 United StatesTrackhouse 198
4 AustriaKTM 180
5 ItalyVR46 178
6 ItalyGresini 140
7 JapanHonda 72
8 MonacoLCR 70
9 FranceTech3 54
10 JapanYamaha 49
11 ItalyPramac 20

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 238
2 Ducati 225
3 KTM 154
4 Honda 84
5 Yamaha 49

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría?

Marco Bezzecchi continúa como líder del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Hungría. El piloto de Aprilia mantiene los 180 puntos con los que llegó a Balaton Park y conserva una ventaja de 20 sobre su compañero de equipo, Jorge Martín, segundo clasificado con 160. El liderato no ha cambiado después de que los tres primeros del campeonato se vieran involucrados en el accidente de la curva 1 que marcó la carrera de este domingo.

Sin embargo, la pelea por el título se aprieta cada vez más por detrás. Pedro Acosta, segundo en Hungría, se sitúa a menos de 50 puntos de Bezzecchi, mientras que Marc Márquez sigue recortando terreno tras completar un fin de semana perfecto. El ocho veces campeón del mundo ya está a menos de 80 puntos de la cabeza y vuelve a asomarse a una lucha por el campeonato que hace solo unas semanas parecía fuera de su alcance.

¿En qué posición esta Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Hungría?

El Gran Premio de Hungría ha supuesto un importante impulso para Marc Márquez en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026. El piloto español llegó a Balaton Park octavo en la general y a más de 100 puntos del liderato, pero se marcha quinto después de firmar un fin de semana perfecto con las victorias tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo.

Gracias a esos 37 puntos sumados en Hungría, Márquez alcanza los 108 puntos en el campeonato y reduce su desventaja con Marco Bezzecchi hasta los 72. Lo que parecía una remontada imposible hace apenas unas semanas empieza a tomar forma, y el piloto español vuelve a colocarse en una posición desde la que puede soñar con acercarse a la pelea por el título en las próximas citas.

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