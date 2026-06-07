Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Hungría: puntos y posiciones (Márquez, top 5)

La carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026 ha dado un vuelco inesperado a la lucha por el campeonato. Aunque el liderato del Mundial sigue en manos de Marco Bezzecchi, la caída de los tres primeros clasificados de la general ha comprimido aún más las diferencias. Marc Márquez aprovechó el caos para lograr la victoria en Balaton Park, mientras que Pedro Acosta firmó una brillante segunda posición, unos resultados que alimentan la sensación de que la pelea por el título está más abierta de lo que parecía hace apenas unas semanas.

A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera del Gran Premio de Hungría disputada este domingo.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 340 2 Ducati 207 3 Trackhouse 198 4 KTM 180 5 VR46 178 6 Gresini 140 7 Honda 72 8 LCR 70 9 Tech3 54 10 Yamaha 49 11 Pramac 20

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 238 2 Ducati 225 3 KTM 154 4 Honda 84 5 Yamaha 49

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Hungría?

Marco Bezzecchi continúa como líder del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Hungría. El piloto de Aprilia mantiene los 180 puntos con los que llegó a Balaton Park y conserva una ventaja de 20 sobre su compañero de equipo, Jorge Martín, segundo clasificado con 160. El liderato no ha cambiado después de que los tres primeros del campeonato se vieran involucrados en el accidente de la curva 1 que marcó la carrera de este domingo.

Sin embargo, la pelea por el título se aprieta cada vez más por detrás. Pedro Acosta, segundo en Hungría, se sitúa a menos de 50 puntos de Bezzecchi, mientras que Marc Márquez sigue recortando terreno tras completar un fin de semana perfecto. El ocho veces campeón del mundo ya está a menos de 80 puntos de la cabeza y vuelve a asomarse a una lucha por el campeonato que hace solo unas semanas parecía fuera de su alcance.

¿En qué posición esta Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Hungría?

El Gran Premio de Hungría ha supuesto un importante impulso para Marc Márquez en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026. El piloto español llegó a Balaton Park octavo en la general y a más de 100 puntos del liderato, pero se marcha quinto después de firmar un fin de semana perfecto con las victorias tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo.

Gracias a esos 37 puntos sumados en Hungría, Márquez alcanza los 108 puntos en el campeonato y reduce su desventaja con Marco Bezzecchi hasta los 72. Lo que parecía una remontada imposible hace apenas unas semanas empieza a tomar forma, y el piloto español vuelve a colocarse en una posición desde la que puede soñar con acercarse a la pelea por el título en las próximas citas.