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Marc Márquez logra su victoria número 100 en el Mundial

Costó más de lo esperado viendo el ritmo de triunfos del pasado año, pero finalmente Marc Márquez aprovechó la carrera de Balaton Park para alcanzar la victoria número 100 desde su llegada al campeonato del mundo, y se coloca a 15 de la marca de Valentino Rossi.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Marc Márquez salió triunfal del Gran Premio de San Marino el 14 de septiembre del año pasado, logrando la primera bola de campeonato del mundo de 2025, su victoria 73 en MotoGP y la 99 en todas las categorías del mundial.

Con seis grandes premios por delante en aquel momento, nadie dudaba de que el piloto de Ducati alcanzaría su victoria mundialista número 100 antes de acabar la temporada, y que se acercaría, si no alcanzaría, al tope histórico de triunfo en MotoGP, que mantiene Valentino Rossi con 76, la última el 25 de junio de 2017, cuando superó por 63 milésimas a Danilo Petrucci en el GP de Holanda de aquel año.

Sin embargo, tras proclamarse campeón del mundo en Japón con un segundo puesto por detrás de Pecco Bagnaia, Márquez ya no tendría más oportunidades de seguir sumando victorias el año pasado. Un accidente con Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia acabó con el español lesionado en el hombro de su maltratado brazo derecho, lo que le mantuvo de baja hasta final de temporada, perdiéndose las últimas cinco carreras del año 2025 y, con ellas, la oportunidad de alcanzar su victoria número 100 y acercarse a las 76 de Rossi.

Ya en 2026 y, en principio, recuperado parecía que era solo cuestión de tiempo que Márquez lograra el primer triunfo del año y, con él, alcanzar la victoria 100 de su carrera profesional, un hito al alcance de muy pocos, de hecho solo dos pilotos lo han logrado hasta ahora, Giacomo Agostini y el propio Valentino.

Sin embargo, las circunstancias y, sobre todo, la lesión en el hombro le cerraron a Marc el camino del triunfo en las cuatro primeras carreras del año, en Tailandia, Brasil, Austin y Jerez. 

(Mira aquí en fotos sus 100 victorias, y luego sigue leyendo)

1. GP de Italia 2010 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró
2. Gran Bretaña 2010 - Silverstone
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Bradley Smith
3. GP de Holanda 2010 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Pol Espargaró
4. GP de Catalunya 2010 - Montmeló
Podio: 1ºMarc Márquez, 2º Bradley Smith, 3º Pol Espargaró
5. GP de Alemania 2010 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Tomoyoshi Koyama, 3º Sandro Cortese
6. GP de San Marino 2010 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Efrén Vázquez
7. GP de Japón 2010 - Motegi
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith
8. GP de Malasia 2010 - Sepang
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol
9. GP de Australia 2010 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Nico Terol
10. GP de Portugal 2010 - Estoril
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Nico Terol, 3º Bradley Smith
11. GP de Francia 2011 - Le Mans
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Yuki Takahashi, 3º Stefan Bradl
12. GP de Holanda 2011 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Kenan Sofuoglu, 3º Bradley Smith
13. GP de Italia 2011 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Bradley Smith
14. GP de Alemania 2011 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis
15. GP de Indianápolis 2011 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat
16. GP de San Marino 2011 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Andrea Iannone
17. GP de Aragón 2011 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Simone Corsi
18. GP Qatar 2012 - Losail
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Pol Espargaró
19. GP de Portugal 2012 - Estoril
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Thomas Luthi
GP de Holanda 2012 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Iannone, 3º Scott Redding
21. GP de Alemania 2012 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Alex de Angelis
22. GP de Indianápolis 2012 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Julián Simón
GP de la República Checa 2012 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Thomas Luthi, 3º Pol Espargaró
24. GP de San Marino 2012 - Misano
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Andrea Iannone
25. GP de Japón 2012 - Motegi
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Pol Espargaró, 3º Tito Rabat
26. GP de Valencia 2012 - Cheste
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Julián Simón, 3º Nicolás Terol
27. GP de las Américas 2013 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
28. GP de Alemania 2013 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Valentino Rossi
29. GP de EEUU 2013 - Laguna Seca
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Stefan Bradl, 3º Valentino Rossi
30. GP de Indianápolis 2013 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
31. GP de la República Checa 2013 - Brno
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorezo
32. GP de Aragón 2013 - Motorland
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
33. GP Qatar 2014 - Losail
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
34. GP de las Américas 2014 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Andrea Dovizioso
35. GP de Argentina 2014 - Termas de Río Hondo
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
36. GP de España 2014 - Jerez
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
37. GP de Francia 2014 - Le Mans
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Alvaro Bautista
38. GP de Italia 2014 - Mugello
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
39. GP de Catalunya 2014 - Montmeló
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
40. GP de Holanda 2014 - Assen
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Dani Pedrosa
41. GP de Alemania 2014 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Jorge Lorenzo
42. GP de Indianápolis 2014 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
43. GP de Gran Bretaña 2014 - Silverstone
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
44. GP de Malasia 2014 - Sepang
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo
45. GP de la Comunitat Valenciana 2014 - Cheste
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Valentino Rossi, 3º Jorge Lorenzo
46. GP de las América 2015 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Andrea Dovizioso, 3º Valentino Rossi
47. GP de Alemania 2015 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Dani Pedrosa, 3º Valentino Rossi
48. GP de Indianápolis 2015 - IMS
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi
49. GP de San Marino 2015 - Misano
Podio: 1º Marc Marquez, 2º Bradley Smith, 3º Scott Redding
50. GP de Australia 2015 - Phillip Island
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone
51. GP de Argentina 2016 - Termas de Río Hondo
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Valentino Rossi, 3º Dani Pedrosa
52. GP de las Américas 2016 - COTA
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Andrea Iannone
53. GP de Alemania 2016 - Sachsenring
Podio: 1º Marc Márquez, 2º Cal Crutchlow, 3º Andrea Dovizioso
54. GP de Aragón 2016 - Motorland
Podio 1º Marc Márquez, 2º Jorge Lorenzo, 3º Valentino Rossi