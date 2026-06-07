Marc Márquez logra su victoria número 100 en el Mundial

Marc Márquez salió triunfal del Gran Premio de San Marino el 14 de septiembre del año pasado, logrando la primera bola de campeonato del mundo de 2025, su victoria 73 en MotoGP y la 99 en todas las categorías del mundial.

Con seis grandes premios por delante en aquel momento, nadie dudaba de que el piloto de Ducati alcanzaría su victoria mundialista número 100 antes de acabar la temporada, y que se acercaría, si no alcanzaría, al tope histórico de triunfo en MotoGP, que mantiene Valentino Rossi con 76, la última el 25 de junio de 2017, cuando superó por 63 milésimas a Danilo Petrucci en el GP de Holanda de aquel año.

Sin embargo, tras proclamarse campeón del mundo en Japón con un segundo puesto por detrás de Pecco Bagnaia, Márquez ya no tendría más oportunidades de seguir sumando victorias el año pasado. Un accidente con Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia acabó con el español lesionado en el hombro de su maltratado brazo derecho, lo que le mantuvo de baja hasta final de temporada, perdiéndose las últimas cinco carreras del año 2025 y, con ellas, la oportunidad de alcanzar su victoria número 100 y acercarse a las 76 de Rossi.

Ya en 2026 y, en principio, recuperado parecía que era solo cuestión de tiempo que Márquez lograra el primer triunfo del año y, con él, alcanzar la victoria 100 de su carrera profesional, un hito al alcance de muy pocos, de hecho solo dos pilotos lo han logrado hasta ahora, Giacomo Agostini y el propio Valentino.

Sin embargo, las circunstancias y, sobre todo, la lesión en el hombro le cerraron a Marc el camino del triunfo en las cuatro primeras carreras del año, en Tailandia, Brasil, Austin y Jerez.

(Mira aquí en fotos sus 100 victorias, y luego sigue leyendo)