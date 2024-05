El sencillo cambio de reglas de F1 que devolvería la emoción a Mónaco

A medida que los coches de la Fórmula 1 se han hecho más grandes y pesados, está claro que las famosas calles do Montercarlo se han quedado pequeñas en cuanto a ofrecer buenas carreras.

En ocasiones se ha dicho que lo que hay que cambiar es el trazado para intentar crear oportunidades de adelantamiento. Las ideas han variado y la más popular ha sido modificar la chicane Nouvelle. ¿Podría hacerse más ancha y afilada, para que se convirtiera en un lugar de adelantamiento?

Otra idea de la que se ha hablado a menudo es que los coches giren a la izquierda en Portier y bajen un poco por las carreteras que bordean la playa antes de entrar en una recta mucho más larga (y con una zona de DRS) hasta la chicane.

Christian Horner, director de la escudería Red Bull, al ser preguntado por la posibilidad de cambiar el trazado, respondió: "Mónaco sigue ganando terreno y creciendo, así que creo que es algo que tanto nosotros como la Fórmula 1 deberíamos estudiar, porque es un lugar fantástico".

"Aquí hay mucha historia, pero todo evoluciona. Creo que ahora los coches son muy grandes. Si los comparas con los de hace 10 años, son casi el doble de grandes, así que es algo que tenemos que mirar colectivamente como deporte con el promotor, ¿cómo creamos más oportunidades de adelantar?", dijo.

A view of the circuit and surrounding buildings

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images