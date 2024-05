A Leclerc le "costaba ver por las lágrimas" al final del GP de Mónaco

Charles Leclerc no ganaba una carrera desde el Gran Premio de Austria de 2022, pero su redención llegó en el mejor escenario posible y para romper la maldición de Mónaco, ya que por fin logró imponerse en su carrera de casa. Fue su sexta victoria en Fórmula 1, pero una que conlleva mucho valor emocional.

¿Es su mejor victoria? "Yo creo que sí. Por supuesto, Monza en 2019 fue increíblemente especial. Pero Mónaco es el gran premio que me hizo empezar a soñar con tener una carrera en la Fórmula 1. Recuerdo ser muy joven y ver la carrera con amigos y, por supuesto, con mi padre, que ha hecho todo lo posible para que esté donde estoy hoy. Siento que no sólo he logrado mi sueño, sino también el suyo", dijo después de cruzar la bandera a cuadros.

Si bien la victoria de Leclerc no estuvo en ningún momento en riesgo, ya que lideró la carrera de principio a fin, también sabía que no había garantías de que las cosas fueran a ir bien durante 78 vueltas, y todo se complicó en las últimas vueltas de la carrera, aunque no por la presión de sus rivales, sino porque cada vez era más consciente de que iba a ganar la carrera y él mismo sin darse cuenta se puso en aprietos.

"He sufrido durante las últimas 10 vueltas para controlar mis emociones. Más que en el podio", explicó el ganador. "Incluso dos vueltas antes del final me di cuenta de que me costaba ver algo al salir del túnel porque tenía lágrimas en los ojos. Y pensé: '¡Maldita sea Charles, no te puedes permitir esto ahora! Todavía te quedan dos vueltas'".

"Y sobre todo en Mónaco, tienes que estar atento hasta el final", confesó el héroe local.

Leclerc todavía no piensa en el campeonato

Cuando le preguntaron por el mundial, ya que su triunfo le coloca a 31 puntos de Max Verstappen, su respuesta fue la siguiente: "Es sólo una victoria, la temporada todavía es muy larga. Como las otras victorias, son 25 puntos. Pero emocionalmente, significa mucho".

Además, Leclerc se mostró sorprendido porque pensaba que la diferencia era aún menor: "¿Son 31? Oh, alguien me había dicho que eran 23, así que estaba emocionado. Pero 31 también está bien".

"De todas formas, ahora no pienso en el campeonato, aún es demasiado pronto. Todavía tenemos que ver qué tal funcionan las mejoras que llevamos a Imola y qué nos aporta. Luego se trata de maximizar todos los fines de semana y espero que lo consigamos poco a poco", concluyó el piloto de Ferrari.

