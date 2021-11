Después de conseguir la pole position en el Gran Premio de México de 2021, el piloto finés tenía el objetivo de sumar otra victoria antes de abandonar al equipo de la estrella al final de la temporada.

Pero lamentablemente para él, sus opciones se fueron al traste en la primera curva. Llegando en paralelo con Hamilton y Verstappen, Bottas fue seguramente el más débil de los tres, y cedió su posición, pero cuando intentó hacer el giro, Ricciardo se lo llevó por delante.

El piloto de McLaren intentó alargar su frenada para ganarle la posición al Red Bull de Checo Pérez, pero se pasó de optimista y acabó impactando con el neumático trasero derecho del coche de un Valtteri Bottas que cayó directamente al fondo de la parrilla.

Por si eso fuera poco, llegando a mitad de la carrera y en camino de una remontada que tenía como gran objetivo regresar a la zona de puntos, Mercedes le llamó a boxes y su pit stop fue mucho más lento de lo esperado, perdiendo así muchas de las posiciones que había ganado. Finalmente, el finlandés se tuvo que conformar con marcar la vuelta rápida de la carrera y quitarle un punto a Verstappen.

"Hoy fue un poco maldito, obviamente a raíz de la primera curva con el toque de Daniel fue realmente comprometido", empezó declarando Valtteri Bottas.

"La mejor oportunidad que tuvimos para recuperarnos fue parar en el momento que lo hicimos, pero fue una parada lenta. También hoy, al seguir a otros coches, el motor y el freno se sobrecalentaban, entonces todo era peor de lo que pensábamos".

Hablando más concretamente sobre el accidente, el #77 se mostró bastante decepcionado.

"Sí, realmente me arruinó el día. Obviamente, estoy seguro de que no lo hizo a propósito, también comprometió su carrera, pero, sí, eso no era ideal para mi carrera de hoy".

En la última vuelta de la carrera y viendo que no tenía opciones de sumar ningún punto, Mercedes utilizó a Bottas para marcar la vuelta rápida con neumáticos blandos y arrebatarle un punto a Verstappen, que podría ser vital para Hamilton en la lucha por el título.

"Fue difícil encontrar un hueco entre el tráfico para hacer la vuelta más rápida. Al final la conseguí hacer con la ayuda del DRS de Russell, y también pude abrirlo después de la curva 3".

