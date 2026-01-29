Audi F1 se pronuncia sobre sus problemas: "Todos son solucionables"

La fiabilidad general mostrada en las pruebas de Barcelona por los nuevos monoplazas de 2026 ha sido hasta ahora sorprendente. Los temores previos, alimentados también por los propios equipos técnicos de las escuderías, han resultado excesivos, ya que las nuevas unidades de potencia siguen acumulando kilómetros, lo que confirma la gran calidad del trabajo realizado.

En este contexto, casi es noticia lo que debería ser normal a estas alturas, es decir, algunos problemas de juventud que han surgido en el box de Audi.

Tanto en el primer día (lunes) como en la mañana del miércoles, el R26 pasó mucho tiempo en boxes, pero logró volver a la pista por la tarde con Nico Hulkenberg, que completó 68 vueltas.

"Estas pruebas son un banco de pruebas para todos", explicó el director técnico del equipo, James Key. "Se trata de proyectos completamente nuevos, sobre todo para nosotros, que estamos empezando con la primera unidad de potencia Audi en la Fórmula 1. El objetivo principal de estas pruebas es evaluar la fiabilidad, no queremos descubrir ningún problema durante el fin de semana de Melbourne".

"El lunes acumulamos cierto retraso por varias razones, todas solucionables, pero precisamente para eso estamos aquí. Ayer dimos algunos pasos adelante. Por la mañana hubo una fuga hidráulica, pero por la tarde conseguimos completar un buen número de vueltas, lo que considero un avance".

Key calificó los imprevistos ocurridos hasta ahora como parte del proceso: "Si no hubiéramos tenido ningún imprevisto, habría sido una agradable sorpresa, pero al mismo tiempo no nos hemos encontrado con nada inesperado. En varias ocasiones hemos intervenido por algunas señales de alarma, pero repito, sabemos que estamos en los inicios, además, el coche aún está verde. En esta fase, la prueba es sobre todo mecánica, el rendimiento se convertirá en una prioridad más adelante".

Para Audi, uno de los principales objetivos de las pruebas en España es recopilar datos para enviarlos a Neuberg, donde se fabrica la unidad de potencia.

"Para ellos es la primera vez que pueden trabajar con datos procedentes de la pista, tanto para la unidad de potencia como para la caja de cambios, por lo que también son los primeros pasos en este aspecto. En muchos aspectos vamos por buen camino, pero la lista de pruebas que queremos completar es aún muy larga. Por eso, la tercera jornada de pruebas será muy importante: si conseguimos terminar el trabajo que hemos programado, podremos salir de estas pruebas bastante satisfechos".

"Todavía no es el momento de fijarse en los tiempos por vuelta y creo que no tiene mucho sentido fijarse en las referencias cronométricas que han surgido hasta ahora, ya que es imposible conocer el plan de trabajo de cada equipo. Nuestra prioridad es centrarnos en lo que necesitamos: los problemas que han surgido hasta ahora son todos solucionables, por lo que podemos continuar tranquilamente con nuestro plan hasta ahora", concluyó el de Audi.