Análisis McLaren MCL40: precisión en sus detalles sin una revolución

Ha tardado en llegar, pero finalmente, en el tercer día de pruebas en Barcelona, el McLaren MCL40 ha salido a la pista con una decoración oscura a la espera de la presentación oficial del 9 de febrero.

De primeras, es curioso señalar que la creación de Rob Marshall seguirá siendo un coche cliente, ya que ha nacido en torno a la unidad de potencia Mercedes, aunque el motor de Brixworth parece ser el más competitivo, mientras que los demás equipos punteros (incluido Aston Martin con Honda) serán equipos oficiales a partir de este año.

La precisión de los detalles

McLaren no ha llegado a la pista con soluciones revolucionarias, pero por ahora propone un coche muy cuidado en cada detalle en continuidad con su sensacional historia reciente. En la narración hay quien compara ciertas soluciones del MCL40 con Ferrari, pero si queremos ser sinceros debemos admitir que son más las ideas del equipo papaya las que se han transferido al coche rojo que al contrario.

Como ha reconocido el director del equipo, Andrea Stella, este coche es ya la base avanzada del que veremos en las pruebas de Bahrein y, quizás, también en Melbourne para el primer GP, pero esperamos un golpe de genio de Peter Prodromou.

Suspensiones push delante y detrás

McLaren denota un estudio en profundidad de las nuevas normas: se ha ajustado a la elección de las suspensiones push rod tanto delante como detrás. El cambio de esquema viene dictado por razones aerodinámicas y de ahorro de peso: el retorno del brazo de dirección delante del triángulo inferior es un ejemplo de ello. Sin embargo, el equipo de Woking ha mantenido la inclinación del multi link superior: el efecto antidive es menos marcado que en 2025, pero sigue estando muy presente.

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto de: McLaren

El morro tiene una sección reducida

Cabe destacar la precisión en la realización del morro, que llega y se extiende sobre el perfil principal del alerón delantero con una sección bastante reducida en la punta y dos pilares muy separados que invitan a un mayor hueco para los flujos que pasan por debajo de la carrocería.

El alerón delantero ya es sofisticado: la parte central del perfil principal es recta, mientras que cerca del lateral se arquea hacia arriba, uniendo la placa final que es muy curvada para favorecer la búsqueda del efecto out wash.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

Alerones móviles con cuerda larga

Los dos alerones móviles tienen una parte fija en la unión con el mamparo y muestran una cuerda limitada que crece significativamente en el centro con una forma radial, antes de "volver a cero" debajo del morro. Se pueden ver los dos controles metálicos detrás de los pilares que accionan la aerodinámica activa y descienden desde el morro. El actuador hidráulico está situado bastante atrás, aunque más arriba que en otros diseños.

La plataforma footplate aún no es extrema, mientras que hay un segundo elemento alto (que no aparece en las representaciones) que se dobla ligeramente hacia abajo, para ser un buen convector de flujo.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

La toma de los frenos es más tradicional en el MCL40

La toma de aire de los frenos no está encerrada en el párpado del brake duct como en el SF-25, sino que se ve una toma tradicional, lo que indica que el flujo en las cestas seguirá siendo importante en la gestión de la temperatura de ignición de los neumáticos.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

La entrada de los radiadores es triangular

La entrada de los radiadores mantiene el diseño de la casa con una tendencia a la forma triangular (y en esto hay una similitud con Ferrari). Lo que llama la atención es la idea de mantener un down wash empujado en la parte superior del lateral que desciende de forma inclinada hasta la parte inferior, renunciando al concepto de la zona de cuello de botella de CocaCola, adoptado en particular por el Red Bull y el Mercedes y, en menor medida, pero presente, por Ferrari.

El undercut del contorno ya no es tan exagerado, prefiriendo un lateral más lleno en la parte inferior.

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto de: McLaren

Bargeboard con alerón trapezoidal

El bargeboard tiene dos elementos más bajos que forman parte de una pequeña... persiana, mientras que el tercero ya se ha convertido en una deriva vertical trapezoidal que en el pie, en el borde de entrada, cuenta con un flap externo horizontal.

Hasta ahora no se han visto aberturas en el chasis, lo que sugiere que el calor por el momento se extrae por la parte trasera.

La refrigeración sigue siendo imprescindible

Sabemos cuánta atención ha dedicado McLaren al estudio térmico del coche: el año pasado, el MCL39 tenía una refrigeración de la unidad de potencia más eficiente que la de Mercedes. Y eso no parece haberse perdido con el cambio de normativa.

La confirmación de este razonamiento llega al observar la parte superior del MCL40: la caja de aire no renuncia a las dos orejas a los lados de la toma para el motor, por lo que se confirma la presencia del radiador central sobre el 6 cilindros de Brixworth, pero es posible pensar que la superficie del doble paquete superpuesto pueda ser más reducida en algunos casos concretos.

Si Ferrari ha jugado la carta de la culata de acero para tener un motor "caliente" que necesita menos refrigeración, el equipo papaya ha racionalizado la experiencia más reciente.

McLaren MCL40 Foto de: McLaren

La carrocería es muy cerrada y eficiente

El McLaren lleva dos bazucas en la parte trasera que, en la vista frontal, permanecen cubiertas para reducir la resistencia al avance, mientras que en la llamativa deriva vertical han aparecido un par de muescas al estilo Ferrari. En la parte trasera hay dos pilares que sostienen el alerón trasero: los soportes están más separados que en otros diseños.

Ajuste Rake con un buen ángulo

Ya desde las primeras vueltas en pista quedó clara la decisión de apostar por un determinado ángulo de la configuración Rake: la idea de Prodromou es acercarse a las medidas máximas permitidas por el reglamento.