El calendario retrasa la renovación de Alonso y Alpine F1

Tener un asiento asegurado en la Fórmula 1 está al alcance de muy pilotos, y en cada temporada, la conocida silly season (época de rumores del mercado de fichajes) hace que los miembros de la parrilla pasen de una escudería a otra en cuestión de horas con simples conversaciones que se escuchan en el paddock.

Sin embargo, hay alguien que está asentado en la máxima categoría del automovilismo gracias a sus habilidades y experiencia, Fernando Alonso, quien regresó tras dos años probando suerte en competiciones como las 500 Millas de Indianápolis, el Rally Dakar o el Mundial de Resistencia, que ganó con Toyota.

En verano de 2020 anunció su vuelta a la Fórmula 1 con Renault, que poco después paso a llamarse Alpine, con un contrato multianual que aseguraba su presencia en los dos siguientes cursos. Para reafirmar su asociación con el equipo francés, firmó la renovación para la temporada 2022 en agosto 2021, pero los rumores de su marcha surgieron con el inicio del campeonato.

Los repetidos fallos de fiabilidad y la falta de resultados hicieron que se hablara de una posible salida de Alonso de Alpine, algo que el equipo no desmentía, diciendo que no sería hasta verano cuando tomarían una decisión. Por si fuera poco, la gran promesa del automovilismo australiano perteneciente a la escudería gala, Oscar Piastri, quiere tener un asiento en 2023, y muchos aseguraron que podría ocupar el hueco del asturiano.

Aún no hay nada firmado en Enstone, y aunque las posturas son muy cercanas entre Fernando Alonso y el equipo, se le volvió a preguntar al jefe del conjunto, Otmar Szafnauer, sobre el tema.

El máximo responsable de Alpine, tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, confirmó el momento en el que se sentarán a ultimar la renovación: "Después del verano deberíamos tener una charla y una decisión".

"Como la temporada se retrasa tanto... En los viejos tiempos, cuando terminábamos en octubre, la 'silly season' era un poco antes", indicó el director estadounidense. "Pero ahora, aunque no llegamos a diciembre, nos vamos a quedar cerca, y es un buen momento".

Szafnauer quiso mantener la intriga sobre si finalmente renovarán a Alonso en sus filas, aunque admite que no encuentra motivos para deshacerse de él: "No lo he pensado, pero está pilotando de manera brillante, se clasifica y corre bien, de eso se trata".

"Decidiremos con todo eso", aseguró el jefe de Alpine cuando se le puso sobre la mesa el tema económico. "Ahí lo tienes, es algo a tener en cuenta para tomar una buena decisión".