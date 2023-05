AlphaTauri da un ultimátum a de Vries; le sustituiría Ricciardo

Daniel Ricciardo es uno de los ausentes de lujo de este mundial 2023 de Fórmula 1. De hecho, es una estrella que se ha quedado fuera por culpa de dos temporadas decepcionantes (más allá de su victoria en Monza 2021) con McLaren. Sin embargo, no es seguro que tenga que ver desde fuera las carreras hasta el Gran Premio de Abu Dabi que cerrá el curso.

El australiano, ahora tercer piloto de Red Bull, es también piloto reserva del equipo AlphaTauri, una escudería vinculada a la mundialmente conocida marca de bebidas energéticas y a las grandes inversiones que realiza en la F1, entre otras, desde hace varias décadas.

Ricciardo podría volver pronto a la Fórmula 1. No es algo seguro, pero los rumores que circulan desde hace unas semanas no son en absoluto infundados. El ex piloto de McLaren ha estado en Faenza, la fábrica de AlphaTauri, para hacerse el asiento del coche AT04.

Por el momento es sólo una necesidad ligada al hecho de que Daniel ocupa el puesto de tercer piloto en el equipo dirigido por Franz Tost, pero las cosas podrían cambiar en los siguientes grandes premios.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, está decepcionado con los resultados obtenidos hasta ahora por Nyck de Vries y precisamente por eso Ricciardo podría ser una gran alternativa para ayudar al equipo a dar un salto cualitativo en cuanto a resultados.

De momento, los únicos dos puntos cosechados por AlphaTauri esta temporada han sido fruto de el 10º puesto de Yuki Tsunoda en Australia y Azerbaiyán. Los resumtados de de Vries, por su parte, no son muy positivos: 14º en Bahrein y Arabia Saudí, 15º en Australia, abandono en Azerbaiyán y 18º en Miami.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

El excampeón del mundo de Fórmula E, de 28 años, está sufriendo para encontrar las sensaciones deseadas con el AT04, un coche que ya estaba por debajo de las expectativas tras sus primeras apariciones en pista, como confirmó Franz Tost el pasado marzo en Arabia Saudí.

"Esperábamos un coche mucho más competitivo. En Bahrein tuvimos problemas, aquí la historia parece un poco diferente, espero que al menos con un coche podamos entrar en la Q3. Pero tenemos que trabajar duro para hacer el coche más rápido, especialmente en el aspecto aerodinámico", bramó Tost durante la rueda de prensa de los jefes de equipo, subrayando cómo ha perdido la fe en sus ingenieros después de numerosas promesas.

"En estos momentos se están estudiando varios programas, los ingenieros me dicen que estamos haciendo progresos, pero ya no confío en ellos, sólo quiero ver los tiempos por vuelta, porque es lo único que importa".

Según informan fuentes a Motorsport.com, Marko ha dado un claro ultimátum a De Vries: el holandés debe lograr mejores resultados para el Gran Premio de España que se disputará en el circuito barcelonés de Montmeló el fin de semana del 2 al 4 de junio. De lo contrario, las posibilidades de que sea sustituido son muy altas.

Daniel Ricciardo estaría dispuesto a ocupar el puesto de De Vries. El equipo ha observado cómo Tsunoda, cuando no ha sumado puntos, se las ha arreglado para terminar cerca del top 10. El talentoso australiano podría dar al equipo algo más para lograr los tan ansiados objetivos.

Mientras tanto, en Faenza trabajan para intentar mejorar el rendimiento del AT04. Tras las dificultades iniciales, el equipo ha empezado a introducir innovaciones que han mejorado el monoplaza. La recuperación, sin embargo, no será nada fácil, porque también sus rivales introdujeron paquetes interesantes que funcionaron. Por eso el progreso del monoplaza AlphaTauri no ha sido tan evidente.

El camino emprendido es el correcto, pero será necesaria una remontada para enderezar una temporada que ciertamente no empezó bajo con los mejores augurios.

