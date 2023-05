Ralf Schumacher, muy crítico con Leclerc y Sainz: "Son el problema de Ferrari"

Después de un inicio de temporada 2022 en el que fue el equipo referente, Ferrari ha arrancado 2023 muy por debajo de lo esperado, y después de cinco carreras solo llevan un podio, son cuartos en el mundial de constructores y están ya a casi 150 puntos de Red Bull.

Mientras desde el equipo admiten que el SF-23 ha nacido por detrás sobre todo del RB19 de Red Bull y del AMR23 de Aston Martin, hay quien cree que los problemas de la Scuderia no son de coche, sino de manos. Así de duro fue Ralf Schumacher con los pilotos de Ferrari en palabras a Sky Sports.

"Ferrari ha causado una muy buena impresión exterior desde que fichó a Fred Vasseur. Han pasado muchas cosas", dijo el expiloto, antes de soltar la crítica. "Creo que el mayor problema son los pilotos. Para mí, Charles Leclerc y Carlos Sainz simplemente no son lo suficientemente consistentes".

Ralf Schumacher fue especialmente duro con un Charles Leclerc al que se consideraba candidato al título, y que entre averías de su monoplaza y errores propios es séptimo en el campeonato de pilotos.

"El propio Leclerc dijo que tenía el coche mal configurado en Miami, en contra del consejo de sus ingenieros", reveló Ralf "Demuestra con sus errores que aún no es lo suficientemente maduro y puede que no sea lo suficientemente consistente como para darle un título a Ferrari. Al menos no en este momento".

Los ataques de Ralf Schumacher no acaban ahí, ya que luego le llegó el turno a Carlos Sainz. "Estaba ocho décimas por detrás de Leclerc un fin de semana antes, en Bakú. En Miami estuvo al mismo nivel, pero frenó demasiado tarde y pasó por boxes demasiado rápido. Ferrari está por encima de a sus pilotos", concluyó.

Después de un decepcionante pasado año, cuando perdieron por mucho la guerra de desarrollo frente a Red Bull, Ferrari reaccionó con la salida de Mattia Binotto y la llegada de Fred Vasseur, pero de momento el panorama no ha cambiado.

El equipo parecía dar un paso adelante en el GP de Azerbaiyán, pero en el GP de Miami introdujeron las primeras mejoras y el plan no salió según lo esperado. No pierden la esperanza en que especialmente este triplete europeo que la F1 afronta ahora suponga un punto de inflexión en su temporada, pero quizás cuando lleguen al nivel que desean ya sea hora de pensar en 2024.