Alonso: "En el deporte el primero gana y el segundo, pierde”

La carrera de Alonso en Austria se vio comprometida desde el sábado cuando Sebastian Vettel le taponó en la Q2, impidiéndole avanzar y dejándole fuera del top diez. El alemán fue sancionado, pero Alonso tuvo que salir desde la decimocuarta plaza, complicando mucho su fin de semana.

Con un buen ritmo y una estrategia adecuada, el piloto de Alpine llegó a las últimas vueltas a la altura de George Russell, que cerraba la zona de puntos, y mantuvo un interesante duelo con el talentoso inglés en el que finalmente se llevó el gato al agua.

Una lucha que acaparó la atención del realizador, que mantuvo a los espectadores en tensión y que también fue divertido para el astro asturiano.

"Sí, porque gané el duelo” respondió Alonso a la pregunta de Motorsport.com sobre si se había divertido en la parte final de la carrera. "Cuando luchas contra alguien y acabas por delante, te diviertes, sea la posición que sea. Cuando quedas detrás, no te gusta nada. Fue divertido, sí”.

Eso sí, Alonso puntualizó que, aunque esos duelos están bien, su única motivación sigue siendo ganar y que ese es el objetivo por el que ha vuelto.

"Todo lo que no sea luchar por victorias, no merece la pena”, comentó en referencia a si por ese tipo de duelos ya valía la pena estar en F1. "Está bien, y te quedas con buen sabor de boca y un subidón por adelantar en las últimas vueltas para ser 10º. En Bakú, en la resalida, de repente sexto ¡vaya subidón de adrenalina! no lo esperábamos, qué alegría y demás… Pero el sexto… está muy bien, pero en el deporte, ya lo he dicho otras veces, o ganas, o pierdes. El primero gana y el segundo, pierde".

Por tanto y pese a que no es su principal motivación, Alonso, consciente de que en estos momentos no tiene un coche para luchar por victorias, plantea otros objetivos a corto plazo: “No puedes centrar tus logros en un un 10º o un 6º, pero son pequeñas minimetas y objetivos para cada fin de semana. Pero la foto general de la vuelta a la F1 o de cualquier deportista, tiene que ser ganar”.