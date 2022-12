Alonso cree que actualmente ganaría a su versión de 2006 en F1

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso cosechó su segundo título mundial de Fórmula 1 en la temporada 2006 con Renault después de batir a Michael Schumacher. El español se coronó en el Gran Premio de Brasil tras un mero trámite en el que solo debía sumar un punto para certificar su segundo campeonato consecutivo y, desde entonces, sigue en busca del tercero.

El ovetense se quedó varias veces a escasos puntos de volver a hacerse con otra corona, como en 2007, 2010 o 2012, aunque desde que apostó por McLaren-Honda en 2015 no estuvo ni siquiera cerca de pelear por ello. No obstante, ha demostrado, con una retirada incluida de por medio, tener el mismo nivel de rendimiento o incluso más que en esa época en la que se convirtió en el campeón más joven de la historia del Gran Circo, mérito que luego le arrebataría Sebastian Vettel.

Cuando se le preguntó en qué era mejor el Fernando Alonso actual en comparación al del 2006, respondió: "En la mayoría, puedo leer mejor una carrera hoy, sé cuándo apretar y cuándo no, la gestión de los neumáticos en 2006 no era muy efectiva, si se mira cómo de importante es hoy".

"También debes tener en cuenta que hay que detener el coche en la parada en boxes en unos centímetros exactos", continuó el bicampeón en la entrevista que concedió a Auto Motor und Sport [AMuS]. "Eso no importaba [en 2006] porque estaban los repostajes, que te parabas durante diez segundos. Si tuviera que correr contra Alonso en 2006, le habría ganado con esos detalles".

Además de reconocer que se vencería a sí mismo con la experiencia que posee en la máxima categoría del automovilismo, en su última campaña con Alpine antes de iniciar una nueva aventura en Aston Martin, tuvo uno de sus mejores años en cuanto a nivel, a pesar de que no sumó los puntos que esperaba.

"Obviamente, puedo compararlo con 2012 y 2018", dijo Alonso. "Digo 2018, sí, me sentí muy bien ese año, fue el último en McLaren, y es que hay temporadas en las que controlas la situación y el coche se adapta a ti, otras veces debes adaptar tu estilo de conducción".

"El año pasado [2021] solo estaba al 80%. Cuando pilotaba no podía hacer la mayoría de las cosas de manera instintiva, y si estás dos temporadas fuera, cuesta llegar al lugar en el que quieres estar, ahora tengo ese 100% de nuevo", reconoció el español.

En su etapa con Alpine cosechó un podio por primera vez desde 2014, cuando lo hizo con Ferrari, pero en su despedida de Enstone no pasó de la quinta plaza en Gran Bretaña, Bélgica y Sao Paulo, pero ninguna de ellas fue la mejor carrera del ovetense.

"El Gran Premio de México fue mi mejor carrera del año, a pesar de que abandoné, porque estuvimos implacables de principio a fin", indicó. "También lo fue clasificar segundo bajo la lluvia en Canadá, pero la carrera fue bastante decepcionante porque de nuevo tuvimos problemas mecánicos".

"No digo Brasil porque en las últimas diez vueltas el coche fue perfecto, e iba igual de rápido que los demás, eso me satisface, aunque lo que más me gusta son las carreras en las que puedo marcar la diferencia con mi mente, competir mejor y tomar la decisión correcta en el momento adecuado", concluyó el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.

