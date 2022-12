De la Rosa defiende a Pérez: "No hizo nada malo en Mónaco"

Cargar el reproductor de audio

Pese a haber aplastado a sus rivales durante la temporada y haberse llevado ambos títulos, las aguas en Red Bull no estuvieron en calma en la última parte del campeonato 2022. De hecho, el mayor roce llegó cuando ya habían conquistado ambos mundiales, en la penúltima cita del curso. En el GP de Sao Paulo, Verstappen se negó a ceder posición a su compañero de equipo, Checo Pérez, que se estaba jugando el segundo puesto en la general, y se armó un importante revuelo del lado del mexicano.

El asunto se agravó más cuando Verstappen insinuó por radio, y parte de su entorno aireó en redes sociales, que su enfado se debía a algo que había ocurrido medio año antes, en mayo. El neerlandés tiene la teoría de que Checo Pérez se estrelló adrede en la clasificación del GP de Mónaco, lo que le impidió luchar por la pole, antes de ganar el mexicano el domingo en el Principado.

Hablando con Pedro Martínez de la Rosa en la presentación de 'Las 500 Millas de Palou', el nuevo embajador de Aston Martin comentó de la polémica, y cuando Motorsport.com le preguntó si Red Bull había gestionado bien la situación, respondió: "Creo que a Verstappen habría que hacerle la pregunta ahora, si hubiese hecho algo diferente, si hubiese mantenido la misma decisión".

"Al final, creo que no habría cambiado nada del resultado final del campeonato, pero a lo mejor les habría evitado un dolor de cabeza".

Al recordarle que Verstappen no solo cambia ahora su discurso, sino que mantiene que tenía sus razones por lo ocurrido en Mónaco, Pedro de la Rosa dijo: "Creo que Checo no hizo nada malo en Mónaco, no hizo nada aposta. Es muy difícil que un piloto choque aposta. Otra cosa es que aparques el coche. Pero no está en el ADN de un piloto chocar".

Se ha vuelto a reabrir el debate sobre si hay que sancionar a los pilotos que provoquen una bandera roja en clasificación, algo que de la Rosa siempre ha defendido: "Lo más importante es ser prácticos con todo esto y aprender. Y llevamos muchos años diciendo que los pilotos que provocan banderas rojas en clasificación deberían ser penalizados de alguna manera. Que a lo mejor no es su culpa, puede ser que se les rompa el motor, pero al final lo que importa es a quién perjudicas".

"Así que para evitar suspicacias, lo que se ha de hacer es introducir un cambio en el reglamento en el que se sancione a los pilotos que provoquen banderas rojas en clasificación. O incluso dobles banderas amarillas, que al final pueden ser tan dañinas como una bandera roja. Se ha visto en otras categorías que funciona".

De la Rosa también habló de Max Verstappen, al que considera el gran favorito para la temporada 2023 de F1, pero espera una mayor resistencia de sus rivales: "Es el favorito, sin ninguna duda, pero creo que todos los equipos se lo van a poner más difícil. Porque al final, un reglamento nuevo siempre abre oportunidades, sobre todo a los grandes, pero poco a poco los otros van convergiendo, los diseños van convergiendo y las diferencias entre equipos va disminuyendo".

"Creo que en 2023 va a ser más complicado, más difícil, va a estar más competido. No hay que olvidar los cambios reglamentarios que hubo en 2022: el cambio en el uso del túnel de viento, del CFD para desarrollar el coche. Por un lado porque hay un límite de costes, y luego porque los equipos que acaban delante en el mundial de constructores tienen menos horas de desarrollo. Eso es muy muy pequeño para el aficionado, pero a los equipos les limita mucho el desarrollo".

"Ya no es solo un tema económico, sino también de utilizar tus propias herramientas. Y si limitas el desarrollo, puede que los equipos más modestos sepan mejorar y evolucionar más el coche a lo largo del año".

Esa explicación llevó a la siguiente pregunta: ¿afectará a Red Bull la sanción? El catalán no lo tiene claro: "No lo sé, es muy difícil, es algo que solo ellos pueden cuantificar cuánto les afectará. Pero está claro que es una sanción que no les va a beneficiar, en absoluto".