Los tres peores fines de semana para Verstappen en la F1 2022

Max Verstappen protagonizó una temporada 2022 de récord, proclamándose campeón del mundo por segundo año consecutivo. Además, la escudería de Milton Keynes consiguió el quinto título de constructores, el primero desde 2013.

Fueron 15 las carreras en las que el neerlandés ocupó el primer escalón del podio sobre un total de 22 pruebas disputadas a lo largo del curso (tras la salida del calendario del Gran Premio de Rusia por su invasión a Ucrania). Ese récord llevaba el nombre y apellido de Michael Schumacher, quien llegó a sumar 13 triunfos a lo largo de la campaña 2004 en la que se convirtió en siete veces campeón del mundo, y Sebastien Vettel en su fantástico 2013 también había ganado 13 veces.

Sin embargo, Verstappen afirmó que no todo han sido sonrisas y alegrías durante la temporada, sino que también ha tenido fines de semana en los que probablemente preferiría no haber salido a pista. Por ello, ha resaltado tres grandes premios donde los resultados no fueron como esperaba.

En declaraciones al programa 'F1 Talks' de Viaplay, Verstappen dijo: "Elegiría Mónaco, Silverstone y Singapur como mis peores carreras. Singapur fue, en particular, un fin de semana terrible, todo salió mal".

"Todo salió mal el viernes, desde los problemas con la puesta a punto y el arranque del coche, hasta la falta de combustible en la clasificación, así como en la propia carrera", reveló el holandés. "A veces tienes fines de semana así... Singapur fue un fin de semana para olvidar".

A la pregunta de qué ha cambiado para él desde que se proclamó bicampeón del mundo, respondió: "En general, no ha cambiado mucho. Es solo que la necesidad de ganar campeonatos ha desaparecido, porque sentía que había logrado todos los objetivos en la Fórmula 1".

"Como dije en su momento, todo lo que venga después, es un extra. Probablemente eso te quita un poco de presión, pero no hay que confundirlo con una pérdida de motivación", recalcó. "Una vez que llegas a la cima y tienes esa sensación de victoria, quieres mantenerla. Sé que, cada vez que salgo a la pista, quiero ganar".

"Trabajo muy duro para ello, pero luego, cuando vuelvo a casa, estoy un poco más relajado por lo que hemos conseguido en la Fórmula 1", finalizó el de Red Bull.

Las peores carreras de Verstappen en la F1 2022

Gran Premio Fecha Posición Puntos Mónaco 29 de mayo 3º 15 Silverstone 3 de julio 7º 6 Singapur 2 de octubre 7º 6

