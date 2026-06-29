Quién durmió peor anoche tras el GP de Austria de F1: Bottas (y Cadillac)

Recuerdo noviembre de 2012 como si fuera ayer. Recién salido de la universidad, me encontré en una entrevista de trabajo con lo que ahora es Motorsport Network. Allí estaba, sentado en un sofá en Múnich, frente al redactor jefe de la edición de Alemania, Christian Nimmervoll, encargado de poner a prueba mis habilidades. Una de mis tareas iba a ser escribir una columna sobre un tema de mi elección.

Encontré uno enseguida. Quiso la suerte que, apenas unos días antes, hubiera escrito una pieza exactamente sobre eso para un medio privado. Por aquel entonces, mi rutina consistía en escoger un punto de debate concreto de cada gran premio que me hubiera llamado la atención.

Justo antes de mi entrevista, se había celebrado el Gran Premio de Abu Dhabi, y el titular de mi artículo decía: 'Cacharros peligrosos'.

Cualquiera que aún pueda visualizar aquella carrera sabe exactamente por qué era aquello: por los rezagados HRT, cuyos coches se deshacían habitualmente bajo sus pilotos, provocando una situación peligrosa tras otra. En Abu Dhabi, Narain Karthikeyan sufrió de repente un fallo hidráulico, lo que hizo que se le bloqueara el volante.

Nico Rosberg, pegado justo a su caja de cambios, no tuvo absolutamente ninguna posibilidad de evitarlo. Se empotró contra la parte trasera del coche del piloto indio, salió despedido por el aire y se estrelló contra las barreras. Y ese tampoco fue el único momento de infarto. Karthikeyan y su compañero de equipo, Pedro de la Rosa, desde luego no podían subirse a aquel cockpit con demasiada tranquilidad.

Para mi prueba, intenté copiar mis pensamientos de unos días antes. Titulé la columna: '¿Sigue funcionando, o ya está listo para el desguace?'. Y de algún modo, Cadillac me está provocando ahora mismo grandes flashbacks de aquello.

Los paralelismos son imposibles de ignorar. Simplemente, no puedo imaginar que Sergio Perez y Valtteri Bottas tengan ni una pizca de confianza en su MAC-26 en este momento. Porque cada vez que se abrochan el cinturón, tienen que temer que se vaya a romper algo más.

Ya sean espejos que se caen, pontones que salen volando o una suspensión que se parte en dos como ocurrió en Canadá: da la sensación de que cada pieza de ese Cadillac se ha rebelado en algún momento, y eso no puede ser una gran sensación para un piloto.

Pero el escenario de pesadilla absoluto para cualquier piloto es que fallen los frenos. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Bottas durante los Libres 3 en Barcelona. "He perdido el pedal de freno. El pedal ha desaparecido por completo", comunicó por radio el finlandés a su equipo en aquel momento.

Pensando rápido, el finlandés encontró otra forma de detenerse: bajó marchas bruscamente en la recta antes de la curva 10, confiando únicamente en el freno motor. Aun así se pasó de largo en la curva, pero por suerte se detuvo en la enorme escapatoria de grava. Si esto hubiera ocurrido en Mónaco, habría sido una historia completamente distinta.

Este fin de semana, en Spielberg, la pesadilla de fiabilidad de los recién llegados al campeonato continuó sin pausa: Pérez se quedó parado dos veces el viernes, mientras que el coche de Bottas se incendió. El domingo, sus frenos hicieron exactamente lo mismo, después de apenas dos vueltas. Pérez solo aguantó dos giros más antes de su diagnóstico: humo en el cockpit.

"Fue realmente repentino", explicó Bottas. "Solo tuve humo antes de la curva 4 y luego, al salir del viraje, vi el fuego. Así que fue como humo antes del fuego, y muy rápido. Y luego, aunque no usé los frenos en las curvas 6, 7 y 8, no se paró. Así que estaba claro que todo estaba simplemente cocinado".

Para Bottas, fue su tercer abandono consecutivo: ya había sufrido un fallo de frenos en Mónaco, seguido de un sobrecalentamiento de su coche en Barcelona. La frecuencia de estos defectos es profundamente alarmante. "Si no terminamos las carreras, entonces tampoco podemos aprender mucho realmente del coche y del paquete", murmuró el domingo por la noche, visiblemente frustrado.

Bottas seguramente imaginaba una realidad muy distinta cuando firmó con Cadillac. Quizá una entrada de cuento de hadas como la que disfrutó Haas cuando irrumpió en la parrilla de la Formula 1 en 2016.

Romain Grosjean cruzó la meta sexto en la primera carrera del equipo por aquel entonces, desatando celebraciones salvajes. Los vítores fueron igual de fuertes cuando lo hizo aún mejor y terminó quinto solo una carrera después. Junto a un octavo puesto en Sochi, Haas puntuó en tres de sus cuatro primeras carreras. Cadillac está a años luz de eso.

Hablando de eso, le habría dado a Pérez una noche de insomnio en Mónaco, pero en aquel momento Charles Leclerc fue nominado en su lugar. Sin embargo, el mexicano había desperdiciado una oportunidad de oro de sumar sus primeros puntos con una maniobra completamente absurda.

Checo se colocó demasiado adelantado en su cajón de salida de la parrilla en la resalida y recibió una penalización por ello. El décimo puesto y ese histórico primer punto se esfumaron, cayendo nada menos que en manos de Fernando Alonso y Aston Martin, que a su vez es irremediablemente inferior a Cadillac.

Ese error dolió mucho y puede que ya haya decidido la batalla por el décimo puesto en el campeonato de constructores. Y, aun así, rara vez ha sido más fácil en los últimos años batir a otro equipo en la F1.

Sergio Perez narrowly missed out on points in Monaco Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Debo admitir que, pensando en Haas, esperaba bastante más de Cadillac. Mi predicción atrevida era que la escudería estadounidense dejaría, al menos, a dos equipos atrás. Ya no creo que eso vaya a ocurrir.

Pero déjenme aclarar una cosa: no estoy diciendo que Cadillac no pertenezca a la Formula 1. Soy un gran fan de los equipos rezagados; incluso escribí mi tesis de grado sobre ellos. Me encantan las operaciones luchadoras y remendadas con cinta adhesiva como Andrea Moda, y no encuentro especialmente emocionante el hiperprofesionalismo de la F1 moderna.

Además: cuantos más coches haya en la parrilla, mejor. Así que me alegra que Cadillac esté aquí y nos dé historias. Y aun así, no puedo evitar preguntarme si esto es realmente la plenitud que Bottas esperaba de su regreso a la Fórmula 1. ¿De verdad necesita Bottas, con 36 años, ser uno más en el fondo de la parrilla? ¿En un coche que no tiene ninguna posibilidad de puntuar y que siempre conlleva el riesgo de que algo vital falle?

No lo creo. Debe de estar preguntándose si realmente vale la pena arriesgar su vida una y otra vez. Incluso si su respuesta es sí, ahora mismo seguirá durmiendo mal. Porque en pista, el finlandés está completamente perdido frente a Pérez.

Va perdiendo 2-6 en su duelo particular de clasificación, tras haber perdido en todas y cada una de las últimas cuatro sesiones decisivas. Y en las carreras, ahora mismo ni siquiera tiene la oportunidad de demostrar su valía.

Su salvación podría ser que el piloto preferido de Cadillac, Colton Herta, tampoco esté precisamente arrasando en Fórmula 2 en este momento, habiendo sumado puntos solo en cuatro de 12 carreras. Eso podría salvar su asiento por el momento. Si es que siquiera lo quiere, claro.