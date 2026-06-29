Vasseur: "No lo hemos hecho todo bien... Y el ADUO no es una varita mágica..."

Ferrari afrontaba el Red Bull Ring con cierto respeto, al considerarlo uno de los circuitos potencialmente más complicados para las características del SF-26. Y así fue. Lewis Hamilton terminó quinto el Gran Premio de Austria, mientras que Charles Leclerc prolongó su momento complicado al no pasar de la octava posición. Sin embargo, más que el resultado final, lo que destacó fue la forma en que se produjo.

Los Ferrari, en su intento de seguir el ritmo del Mercedes de George Russell y del Red Bull de Max Verstappen, castigaron demasiado los neumáticos en el primer stint y se alejaron muy pronto de las posiciones de cabeza. Solo con el compuesto blando dieron señales de recuperación.

En Austria, los SF-26 estrenaban una unidad de potencia con actualizaciones desarrolladas tras la definición de los porcentajes del ADUO. Sin embargo, Frédéric Vasseur nunca se hizo demasiadas ilusiones: para recortar la desventaja respecto a Mercedes y Red Bull todavía hará falta tiempo.

"Está claro que tenemos un déficit de motor desde el inicio de la temporada. Lo sabíamos entonces y lo seguimos sabiendo ahora. Incluso con el ADUO no se puede pensar que exista una varita mágica que lo resuelva todo de un día para otro. Hace falta tiempo para mejorar, y con el motor ese tiempo es todavía mayor".

"Sabemos cuál es la situación, y el problema añadido de ese déficit de rendimiento es que, cuando luchas con otros coches, todavía lo tienes más difícil porque te adelantan en las rectas. Así que, además de la diferencia de prestaciones, perdemos posiciones en pista y eso nos complica mucho la vida. Pero todo esto no puede servir de excusa, porque la semana pasada conseguimos nuestro objetivo (Hamilton ganó en Barcelona) y eso significa que esta vez no hemos conseguido hacerlo todo bien. Es una pena".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El principal error de Ferrari fue intentar, a toda costa, correr al ritmo de Mercedes. Los W17, junto con el Red Bull de Verstappen, demostraron tener un ritmo inalcanzable para el resto. Al hacerlo, Ferrari dejó la puerta abierta al regreso de McLaren, que había sufrido mucho desde la clasificación del sábado.

"No creo que tuviéramos el ritmo para luchar con Mercedes y probablemente reaccionamos de forma excesiva con la estrategia. Empujamos demasiado durante la primera parte del primer stint y destrozamos los neumáticos. Deberíamos haber hecho un trabajo mejor centrándonos más en McLaren".

"Sabíamos desde el principio que este era un circuito complicado para nosotros. En Barcelona había una sucesión de curvas rápidas, por ejemplo entre la 1 y la 3, que se adaptaban mucho mejor a las características de nuestro coche".

Mientras Hamilton sigue mostrando una evolución positiva desde hace varias carreras, Leclerc continúa atravesando un momento complicado.

"Creo que Leclerc estaba más convencido de hacer una carrera a dos paradas, pero luego cambiamos el plan", continuó Vasseur. "Y esa fue la decisión equivocada. Después pudo aprovechar el Virtual Safety Car para detenerse, pero sinceramente creo que el problema fue mirar demasiado a Mercedes e intentar luchar con ellos cuando probablemente no teníamos su ritmo. Fue un error y, si hubiéramos gestionado la carrera de otra manera, podríamos haber terminado por delante de los McLaren".

En apenas dos semanas Ferrari ha pasado de celebrar una victoria a vivir una carrera muy complicada. Aun así, Vasseur no dramatiza la situación, aunque sí insiste en la necesidad de entender qué falló en el Red Bull Ring para evitar repetirlo el próximo fin de semana en Silverstone.

"Como ya dije en Barcelona: 'No éramos estúpidos antes y ahora no somos campeones'. Esta vez digo: 'No éramos campeones en Barcelona y hoy no somos estúpidos'. Cada fin de semana es una historia distinta, con condiciones y temperaturas diferentes. Mercedes sufrió mucho más en Barcelona y aquí ha ganado. Muchas veces hay seis o siete coches separados por apenas dos décimas y media, y la situación cambia constantemente. Es normal que haya circuitos o condiciones que favorezcan más a un motor y a un coche que a otros".

"Tendremos que reaccionar ya la próxima semana entendiendo qué salió mal en esta, porque no creo que hayamos conseguido hacerlo todo bien. Todo empezó ya el viernes, que no fue un buen día para nosotros. No pudimos completar simulaciones de carrera en buenas condiciones y hoy hemos acabado pagando la factura".