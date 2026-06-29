Quién durmió mejor anoche tras el GP de Austria de F1: George Russell

Como dijo célebremente Kimi Raikkonen tras ganar en Austin en 2018: por fin. Puede que añadiera otra palabra antes, que empezaba con la misma letra, para subrayar cuánto tiempo había esperado desde Melbourne 2013. George Russell no tuvo que esperar cinco años y medio para su victoria en Austria. Pero después de todo lo que ha ocurrido en los últimos tres meses, debió de sentirse casi igual. Por fin, volvió a ganar.

A Russell le llevó un tiempo admitir que, en efecto, estaba teniendo dificultades. En Montreal, antes del fin de semana, todavía restó importancia a las sugerencias de que había perdido terreno, señalando en cambio una serie de sucesos desafortunados que le habían costado puntos. Luego llegó Canadá. Luego Mónaco. Ambos golpes fueron duros. Finalmente, el inglés admitió que el Mercedes de este año no estaba jugando a favor de sus puntos fuertes de la misma manera que el coche de 2025, mientras que parecía adaptarse bastante mejor a Kimi Antonelli.

"Parece que los dioses no quieren que esté en esta pelea", dijo. Cuanto más alto subes, mayor es la caída. No fue el propio Russell quien declaró que era el favorito al título antes de la temporada. Esa fue simplemente la conclusión lógica a la que muchos llegaron.

Después de defenderse cómodamente frente a Lewis Hamilton durante tres años, tras firmar una campaña de 2025 casi impecable, y con Mercedes pareciendo tener el paquete más fuerte al inicio de 2026, no había muchos otros candidatos lógicos.

Russell fue etiquetado como favorito en la pretemporada por una razón. Pero esa razón no era solo el Mercedes.

Era también por el hecho de que había hecho casi todo bien a lo largo de su carrera deportiva, para llegar a este momento como el líder consolidado del equipo más fuerte de la Fórmula 1. No hubo golpes de pecho por parte de Russell. No hubo afirmaciones de que el campeonato ya fuera suyo. Pero se le podía perdonar que pensara que había hecho todo lo que estaba en su mano para ganarse esta oportunidad.

George Russell, Mercedes Photo by: Darko Bandic / Getty Images

Todo lo demás - en términos de expectativas - vino, en su mayoría, de fuera. Por eso, es demasiado simplista describir la parte inicial de 2026 como un fracaso de Russell.

Su persecución del título no empezó en Melbourne. Empezó hace años. Empezó con la famosa presentación de PowerPoint en la oficina de Toto Wolff para que le fichara. Con títulos de GP3 y Fórmula 2. Con tres largas temporadas ayudando a reconstruir Williams antes de que, por fin, llegara su oportunidad con Mercedes. Con algo más que simplemente defenderse de un siete veces campeón del mundo.

Las primeras carreras de 2026 son solo otro capítulo de esa historia. Uno desafiante, pero ni mucho menos el primero. Sin embargo, para muchos, un puñado de fines de semana difíciles bastó para declarar que Russell no era capaz de encabezar una lucha por el título, a menudo ignorando convenientemente que la mala suerte sí había desempeñado un papel significativo.

Austria no cambia de repente el campeonato. Russell todavía está a 40 puntos de Antonelli. Es una diferencia considerable, por muy larga que aún sea la campaña. Y a juzgar por el ritmo del italiano en los últimos compases de la prueba de Spielberg, Russell tendrá que pelear por cada punto.

Lo que sí cambia Austria, sin embargo, es otra cosa. Sirve como recordatorio de que Russell no olvidó de repente cómo pilotar. Eso también es algo que él mismo siguió repitiendo durante las últimas semanas. Lo volvió a decir después de la clasificación.

La Fórmula 1 siempre ha sido un deporte en el que el desastre se convierte rápidamente en euforia. Pero el viejo dicho de que vales tanto como tu última carrera nunca ha sido más cierto que en el mundo actual, impulsado por las redes sociales.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Russell admitió que se había quedado atrapado exactamente en ese círculo vicioso. Admitió que había empezado a pensar demasiado. A esforzarse más. A buscar respuestas que quizá no estaban ahí.

"Sin duda hay un factor de eso", había dicho el sábado. "Pero es muy difícil, porque si estás a la defensiva y estás una décima, dos o tres por debajo del ritmo, entonces decir: 'Voy a intentar esforzarme menos', no tiene sentido. Ya sabes, cuando las cosas no salen a tu manera, siempre quieres hacer más y más y más. Y cuando estás en el coche, decir: 'Voy a afrontar esta curva y voy a frenar cinco metros antes que en la vuelta anterior', simplemente no es así como funcionan nuestros cerebros. Pero a veces esa es la forma más rápida".

Se ha hablado mucho de la mala suerte de Russell esta temporada. Austria, sin embargo, también fue un ejemplo de cómo el inglés puede crear su propia suerte. Sin la pole del sábado, probablemente no habría habido victoria el domingo. Y la vuelta de pole de Russell fue extraordinaria, no solo por los dos primeros sectores, sino quizá aún más por cómo gestionó la curva 9.

El británico calculó a la perfección su levantada del pie del acelerador por las banderas amarillas de Max Verstappen: lo suficiente para satisfacer a los comisarios, pero no tanto como para perder la pole position. Fue una de esas vueltas que incluso a Russell le costó explicar después. Admitió que había sido varias décimas más lento que Antonelli en distintos momentos del GP. Luego, casi de la nada, todo encajó.

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Russell atribuyó gran parte del mérito a un mensaje de radio de Toto Wolff que sonó cómicamente simple: "George, simplemente pilota". Para los telespectadores, pudo haber sonado a poco más que un mensaje de radio rutinario. Para Russell, fue exactamente el recordatorio que necesitaba.

"Toto me dijo en la Q2: 'Simplemente disfrútalo, disfruta conduciendo'. Dijo lo mismo antes de la Q3: 'Simplemente sal y disfrútalo'. Y yo me dije eso a mí mismo: 'No sobreconduzcas, simplemente disfrútalo', porque es algo bastante genial lo que hacemos". Funcionó.

"Es un entorno de muchísima presión", explicó el propio Wolff el domingo, "[cuando] tienes un compañero de equipo joven y es tan fuerte, tienes un abandono, te estás quedando atrás, y creo que, como todo atleta de élite, puedes meterte en una espiral. No es una espiral de negatividad, es más una espiral de pensar demasiado. '¿Qué más puedo hacer?', '¿Dónde necesito optimizar?' Y entonces, a veces, olvidas la esencia principal y se trata simplemente de conducir el coche..."

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quizá la parte más importante no fue el mensaje en sí. Fue de quién vino. Las redes sociales hacía tiempo que habían decidido que la atención de Wolff se había desplazado por completo hacia Antonelli. Que Russell se había convertido en el hombre del pasado. Que esa narrativa fuera cierta alguna vez es casi irrelevante.

Para Russell, asegurarse de que todos oyeran esas palabras -y vieran el apoyo de Wolff- claramente importaba. Austria termina con Russell todavía 40 puntos por detrás en el campeonato, pero ahora habrá titulares diciendo que su desafío por la corona mundial ha revivido. Eso sería tan prematuro como descartarlo después de Mónaco y Canadá.

Wolff quizá lo resumió mejor. "En este deporte tendemos a oscilar entre la manía y la depresión...", sentenció el domingo. "Si hubiéramos hablado de George hace 36 horas, habríamos dicho que esta temporada realmente no marcha y, '¿alguna vez se va a recuperar?' Ahora, domingo por la tarde, es el auténtico".

Así que no oscilemos hacia el otro extremo. Austria no revive por sí sola el desafío de Russell por el título. Simplemente demuestra que no había nada que revivir, en primer lugar. Nunca olvidó cómo pilotar. Es lo bastante bueno para ganar carreras y vencer a su compañero de equipo. Ahora llega la parte difícil: asegurarse de que la próxima victoria no tarde otros tres meses.