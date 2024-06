Alonso quiere ser "preciso" tras liderar el viernes en Canadá F1

Después de varios fines de semana decepcionantes para Alonso y Aston Martin, el equipo de Silverstone llegó al GP de Canadá con muy pocas mejoras, al igual que el resto de escuderías, ya que esta prueba de Montreal está intercalada en medio de la gira europea y, tras esta cita, llegará la del GP de España, en un Circuit de Barcelona-Catalunya en el que ya sí se verán muchas actualizaciones.

Sin embargo, el piloto asturiano fue el más rápido en la última sesión del viernes, una FP2 que en cambio fue poco representativa, ya que la lluvia alteró todos los programas, al igual en los Libres 1.

De hecho, Fernando Alonso lo admitió nada más bajarse de su monoplaza: "La verdad es que no hay mucho que comentar, ha sido un viernes complicado para todos. No dimos muchas vueltas en la FP1, no dimos muchas vueltas en la FP2, no dimos vueltas en condiciones de seco y no dimos vueltas en condiciones de mojado, estábamos en medio de la nada".

"Sin embargo, podría ser así en la calificación y en la carrera, así que sigue siendo una información muy útil. Tenemos que analizar un poco los datos y ser muy precisos mañana", explicó el piloto de Aston Martin. "Creo que la decisión correcta te puede hacer ganar cinco segundos, la decisión equivocada, te deja fuera de carrera".

Al asturiano también se le preguntó sobre cómo fue el reasfaltado del trazado canadiense, y respondió: "Se siente bien, aunque no está muy limpio. También después de la tormenta hay polvo, pero al mismo tiempo, se nota bastante buen agarre, así que creo que el nuevo asfalto es bueno".

"Solo tenemos que probarlo en condiciones de mojado, si hay aquaplaning o algo así, pero además de eso va a ser un fin de semana interesante para vosotros desde fuera, pero para nosotros va a ser siempre una apuesta sobre qué neumático poner en cada momento, a ver si acertamos", sentenció.

