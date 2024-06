La alarma de Red Bull F1 que impidió a Verstappen rodar en Canadá

Los problemas en el equipo Red Bull comienzan a acumularse, y después de ver cómo McLaren y Ferrari se acercan a un ritmo vertiginoso, los de Milton Keynes tuvieron que perderse una buena parte del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1 por un fallo en el monoplaza de Max Verstappen.

El ingeniero del neerlandés pidió que entrara inmediatamente en boxes después de que notaran un contratiempo en los sensores del RB20, y el vigente campeón del mundo obedeció. En el momento en el que se estaba bajando del coche, se escuchó un mensaje del propio holandés en el que indicaba que olía a humo, y dio un salto sin tocar el suelo para evitar cualquier descarga eléctrica.

Los mecánicos del conjunto de las bebidas energéticas pusieron una cinta alrededor del monoplaza para impedir que cualquier persona que no tuviera guantes lo tocara, y se pusieron manos a la obra una vez que vieron que era seguro actuar. Max Verstappen se pasó el resto de la práctica viendo al resto rodar mientras que su equipo trabajaba en su coche, y una vez que pasaron unos minutos, Red Bull confirmó que se trataba de un fallo en el ERS.

"No es lo ideal, me hubiera gustado haber dado más vueltas, pero creo que es más importante averiguar qué pasó y cuáles son las implicaciones para este fin de semana y el resto del año", comentó el piloto, quien introdujo su tercer ICE, MGU-H y MGU-K en la cita canadiense. "Desafortunadamente no completé muchas vueltas en la FP2, quizá fue un problema eléctrico, me dijeron que parara".

Por ello, los austriacos decidieron cambiar todos los componentes afectados, para llegar a tiempo a la disputa de las sesiones de la jornada del sábado, con la vista puesta a una importante clasificación en la que se decidirán las posiciones de salida de la carrera. Y teniendo en cuenta que la parrilla está más ajustada que nunca en esta era de reglas técnicas, Max Verstappen es consciente de que cualquier problema podría lastrar sus opciones a repetir título y sumar su cuarta corona mundial consecutiva.

