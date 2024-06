Pérez explica su "complicado" viernes con Red Bull F1 en Canadá

Aunque el equipo Red Bull tuvo un fallo que le costó buena parte de la segunda sesión de entrenamientos libres a Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá 2024 de Fórmula 1, su compañero, Sergio Pérez, pudo rodar con normalidad en un trazado que no se adapta tan bien como otros a las características del monoplaza austriaco.

El mexicano consiguió el noveno mejor giro en una primera práctica en la que ninguna posición fue representativa debido a las cambiantes condiciones meteorológicas, mientras que horas después terminó décimo, a más de un segundo de la referencia que marcó Fernando Alonso en lo más alto de la clasificación.

En el momento en el que se bajó de su RB20, el de Guadalajara confirmó que fue una jornada "complicada", aunque lo importante llegaría el sábado, con la sesión que definirá las posiciones de la parrilla de salida de la carrera en el Circuito Gilles-Villeneuve: "Creo que, en general, ha sido un día muy complicado con las condiciones que hemos tenido".

"Pienso que va a ser muy importante en la clasificación del sábado salir en el momento adecuado. Ya pudimos ver en la FP2 que las condiciones y la pista estaban cambiando bastante si no estabas apretando en la vuelta correcta, podría ser una gran diferencia", explicó un Sergio Pérez que consiguió firmar la renovación de dos años más con la escudería de Milton Keynes.

El piloto latinoamericano también indicó que quería realizar unos pequeños cambios en el coche para poder rendir al máximo nivel en el territorio canadiense: "Hemos notado algunas cosas en el monoplaza que queremos ajustar, tenemos una buena idea de dónde tenemos que hacer modificaciones, pero creo que es muy difícil sacar conclusiones en un trazado que estuvo condicionada por el tiempo".

"Hemos progresado bastante con el neumático intermedio, y eso ha sido bastante positivo, pero con el de seco no salimos en el momento perfecto, así que no me preocupa, y mañana veremos el rendimiento", sentenció.

