Alonso y Alpine, muy cerca de renovar para la F1 2023

El futuro, el que está lejos de los circuitos, puede esperar. Todo apunta a que Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 el año que viene, confirmando así lo ese reto que mandó hace no demasiado: "Me retiraré cuando encuentre un compañero de equipo que me haga ver que es el momento de parar".

Y a juzgar por el rendimiento visto en las últimas carreras, Alonso está lejos de esa condición que se ha impuesto para dar un paso al lado. La renovación de su contrato con Alpine (aún no cerrada) es una formalidad, confirmada también por las negociaciones que la escudería francesa está llevando a cabo con Williams para garantizar que en 2023 el equipo británico alinee como titular a Oscar Piastri.

Alonso ha confirmado en la pista que todavía tiene mucho que dar, y los resultados de las últimas carreras lo han confirmado. En la clasificación del campeonato del mundo está muy lejos de su compañero de equipo Esteban Ocon (en estos momentos la suma de puntos es de 31 a 16 a favor del francés), pero es una brecha también formada por las desafortunadas circunstancias que han afectado al propio Alonso.

El rendimiento que está dando el bicampeón del mundo al equipo es muy claro, e incluso desde la cúpula directiva de la escudería se ha defendido la ampliación del contrato de Alonso. De hecho, el único motivo para realmente plantearse cambiar a Alonso por Piastri era el económico, pero Renault apoya la idea de seguir contando con el piloto que les hizo grandes a principios de los 2000.

En 2023, parece seguro que Fernando Alonso disputará su 20ª temporada en la Fórmula 1, y ya en este 2022 superará a Kimi Raikkonen para convertirse en el piloto con más grandes premios en la historia de la F1. De hecho, el pasado fin de semana ya superó uno de Michael Schumacher, el de una trayectoria más larga (en tiempo) en la máxima categoría.

Ni ese ni cuando supere a Kimi serán una alegría gigantesca para el genial asturiano. El verdadero objetivo es volver al escalón más alto del podio tras casi diez años de ausencia desde su último éxito, que se remonta al Gran Premio de España de 2013. El 2023 volverá a ofrecer una oportunidad.