Actor estrella de Hollywood, próximo sueño por cumplir de Hamilton

Más allá de su indudable talento que le hará quedar en la historia como uno de los grandes de siempre, Lewis Hamilton es el piloto más 'estrella' de la Fórmula 1. Su vida fuera de las pistas brilla por su glamour y excentricidades, y el inglés tiene claro que quiere dejar huella allá por donde pise.

En una reciente entrevista con ESPN, Hamilton reveló que pudo salir en una de sus sagas favoritas, Top Gun (en la película Top Gun: Maverick, que se estrenará en 2020), pero que su apretada agenda no se lo permitió:

“Traté de estar en Top Gun porque soy un gran aficionado de esa saga, pero no tuve tiempo para hacer la grabación. Tuve la oportunidad, pero no la pude aceptar”.

Hamilton, que entrará en Hollywood con su documental vegano que ha producido junto a Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan y James Cameron, quiere estar en un futuro dentro de la gran pantalla.

Incluso contó que cuenta con un agente que le ayuda para entrar al mundo del cine: "Quiero eso. Hice una audición para una película hace tiempo. También estuve en un desfile de moda en París, luego fui a un espectáculo y al final del día, tuve que grabar un video para enviarlo a Los Ángeles. Fue genial, pero no logré el papel".

El multicampeón del mundo de F1 ha hecho cameos en Cars y en Zoolander 2 y quiere un mayor protagonismo, pero sabe que mientras esté en la máxima categoría del automovilismo (que en 2020 tendrá 22 carreras y aspira a tener 25 en un futuro a corto plazo) su tiempo está muy limitado.

"Definitivamente no tengo tiempo para películas ahora. Mi calendario es súper pesado, y cuando acabe la temporada quieres relajarte. Tengo todo tipos de cosas para hacer, pero siempre doy prioridad a la F1 porque es lo que me permite hacer las demás cosas".

Hamilton, que domina con mano de hierro la Fórmula 1, no tiene claro cómo sería si se pasa a la interpretación, y sabe que necesitará aprendizaje y tiempo para llegar a destacar: "No sé si voy a ser bueno en el cine, pero lo intentaré. Sea lo que sea, dominar un oficio requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero lo entiendo y lo aprecio. En cuanto a hacer películas, no sé si alguna vez tendré tiempo para ello, porque la moda también me llevará mucho tiempo".

