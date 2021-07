El 25 de julio de 2009, durante la clasificación del GP de Hungría de ese año, el brasileño sufrió el impacto a alta velocidad de un muelle que se había desprendido del Brawn GP de Rubens Barrichello.

En una entrevista con Motorsport.com, Massa habló del drama vivido en aquella época y destacó los factores que fueron clave en su regreso, desde el apoyo familiar hasta las dificultades para volver al volante de Ferrari.

La temporada 2009

La temporada 2008 había acabado con Massa en su mejor momento. Ganó la última carrera del año en Brasil, e incluso creyó haber ganado el mundial durante unos segundos, pero Lewis Hamilton adelantó a Timo Glock en la última curva y "robó" el título al brasileño.

En 2009, la F1 sufrió profundas modificaciones y los mejores equipos se vieron sorprendidos por el increíble Brawn GP y el emergente Red Bull. Durante el año, Ferrari y McLaren se fueron recuperando y cuando el equipo italiano estaba a punto de volver a brillar, Massa sufrió el accidente en Budapest.

El desafortunado accidente

Durante la sesión de clasificación del GP de Hungría, una pieza del coche de Rubens Barrichello (un muelle) se desprendió hacia atrás y fue a parar al casco de Massa a más de 150 km/h, haciendo perder el conocimiento al de Ferrari, que acabó estrellándose. El coche se fue en línea recta durante la siguiente curva, directo contra la barrera de neumáticos.

El piloto fue rescatado en helicóptero y trasladado al hospital militar de Budapest, donde recibió tratamiento urgente. Massa estuvo hospitalizado durante nueve días y fue sometido a dos cirugías. Le mantuvieron dos días en coma inducido y, después de ser dado de alta, tuvo que someterse a otra cirugía plástica para recuperar el área del cráneo que fue golpeada por el muelle.

El accidente eclipsó un gran premio muy destacado para la F1

Al hablar de Hungría 2009, lo primero que se viene a la mente es Massa, pero hubo otros muchos motivos para considerar histórico ese gran premio, y aquí debajo te los explicamos:

La primera curiosidad del fin de semana en Hungría fue el debut de Jaime Alguersuari en Toro Rosso, en sustitución de Sébastien Bourdais, despedido después del Gran Premio de Alemania. El español se convirtió en el piloto más joven en disputar una carrera de Fórmula 1, con 19 años y 125 días. El récord lo superó en 2015 Max Verstappen, que debutó en la F1 a los 17 años. Ese fin de semana, Mark Webber renovó su contrato con Red Bull después de ganar por primera vez en la carrera anterior, en Alemania. El accidente de Massa tras el impacto del resorte de Rubens Barrichello planteó dudas sobre la necesidad de cubrir las cabinas de los pilotos, ya que días antes Henry Surtees sufrió un accidente mortal en Fórmula 2 tras golpearle en la cabeza un neumático que había perdido otro piloto. Con un problema en el coche, Barrichello se quedó fuera de la Q3. Fue la primera vez ese año que un Brawn GP no se clasificaba entre los 10 primeros. El equipo acabaría el año como campeón de constructores y de pilotos con Button. Fernando Alonso se hizo con la pole position ese sábado. Fue la última vez que un Renault salió primero en una carrera de F1. La pole position también tuvo un sabor especial para Alonso, que no había logrado una desde el GP de Italia de 2007. Sin Massa, era la primera vez desde el GP de Estados Unidos de 2005 que la F1 tenía menos de 20 coches en la parrilla de salida. En aquella otra carrera solo seis salieron a pista porque los otros equipos optaron por no correr debido a un problema con los neumáticos Michelin. También fue la primera vez que Ferrari corrió con un coche menos desde el Gran Premio de Francia de 2002, cuando el equipo no pudo resolver a tiempo un problema en el monoplaza de Barrichello. No solo en Ferrari y los demás equipos, también se vieron mensajes de ánimo a Massa en las gradas, por parte de los aficionados. Si el sábado fue de alegría para Alonso, el domingo fue frustrante. Al principio de la carrera, el español tuvo que abandonar, sufriendo su primer K.0 en casi un año. El Gran Premio de Hungría fue el último de Nelsinho Piquet en la Fórmula 1. El brasileño, que acabó 12º, disputó 28 carreras en la categoría, con un podio en el GP de Alemania 2008 como mejor resultado. Después de un fin de semana con problemas, Barrichello no puntuó. Fue la primera vez ese año que un coche Brawn GP se iba de vacío tras un gran premio. Ese fin de semana tampoco fue el mejor para Button, que acabó séptimo. El peor resultado del inglés, que acabó siendo campeón, en lo que iba de año. Kimi terminó la carrera en segunda posición, el mejor resultado de Ferrari hasta esa carrera en 2009. Se rumoreó que Massa, enterándose del resultado en el hospital, lamentó no haber competido, ya que creía que podría haber ganado la carrera, después de superar al finlandés durante la temporada. El ganador fue Lewis Hamilton. El triunfo tuvo un sabor especial para el inglés: fue el primero después de ser campeón del mundo. También fue el mejor resultado de McLaren en 2009 hasta ese momento. Hamilton no había puntuado en las cinco carreras anteriores a su victoria, y no subía al podio desde 2008. Además, fue la décima victoria en la carrera del inglés, que triunfó por segunda vez en Hungría, siendo el primero que repetía en la pista de Budapest en 8 años. Hamilton tampoco había ganado nunca dos veces en el mismo circuito. Fue la primera carrera que ganó un coche equipado con el sistema de recuperación de energía cinética (KERS), la tecnología pionera de los monoplazas híbridos en la F1. Como Ferrari también usó el dispositivo, fue un doblete de esa novedad. Unos días después de la carrera, Ferrari anunció a Michael Schumacher como reemplazo de Massa. Pero poco después tuvieron que cambiar sus planes, ya que el alemán no se había recuperado físicamente de un accidente que sufrió mientras probaba una Honda de MotoGP. Ferrari luego anunció al italiano Luca Badoer como sustituto de Massa. Fue el primer italiano en pilotar un coche del equipo en la F1 desde el GP de San Marino de 1994. Con el regreso de Badoer, que no disputaba una carrera desde el Gran Premio de Japón 1999, el italiano se convirtió en el segundo piloto que disputaba dos carreras con más tiempo entre medias. Habían pasado 9 años, 9 meses y 24 días, menos que Jan Lammers, que vio pasar más de 10 años entre dos carreras que disputó. Como Badoer no logró puntuar en las carreras que disputó, Ferrari optó por sustituirle con otro italiano: Giancarlo Fisichella, que había subido al podio en Bélgica con Force India. Fisichella tampoco logró sumar puntos y al acabar el año anunció su retirada. Massa se sometió a una cirugía plástica para recuperar el área afectada por el accidente, lo que le dejó una pequeña cicatriz sobre su ojo izquierdo.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com Brasil, Felipe Massa habló de aquel accidente. "Estoy muy agradecido de que aquel fuera mi día, gracias a Dios", resume.

"Mucha gente dice que fue mala suerte, pero creo que si analizas lo que sucedió, por un lado tuve mala suerte, porque el muelle acabó en mi cabeza, pero también tuve mucha suerte, porque hoy estoy aquí viviendo mi vida, muy saludable, y tengo la alegría de tener a mi familia".

El brasileño también comentó cómo reaccionaron al accidente las personas más cercanas. Y revela que no es un tema tabú. "Las personas más cercanas, Rafaela (su mujer), mis padres, hermanos y amigos, sufrieron mucho más de lo que yo sufrí. Ellos vieron el accidente y yo no vi nada de lo que pasó. Rafaela estaba embarazada de seis meses de Felipinho, así que él tampoco vio nada", dijo Massa. "Pero no es un tema tabú en mi familia".

"Agradecemos mucho a Dios que todavía esté aquí, viviendo con ellos. Soy católico y rezo todos los días, pidiendo salud para mí y para mi familia. Aunque no voy a la iglesia a menudo, siempre que voy, entro y enciendo una vela para dar gracias".

Cuando se le preguntó si, después del accidente, alguien le dijo que no era el mismo que antes, Massa señaló que la crítica más dura llegaba de la prensa. Aseguró que la falta de victorias no estaba relacionada con el accidente, sino con la falta de coches competitivos.

"Nadie me dijo que ya no fuera el mismo. Por supuesto que recibí muchas críticas en la prensa porque después del accidente no gané más carreras de Fórmula 1. Pero he estado cerca varias veces".

"Desgraciadamente me quitaron la victoria en Alemania, en la carrera de exactamente un año después de mi accidente, el 25 de julio de 2010. Ese fue uno de los días más tristes de mi vida. Después de eso, viví un período diferente porque ya no tenía un coche competitivo para luchar por victorias como antes".

"No siento que nada haya cambiado respecto a cómo era antes y lo que soy hoy. Lo que puedo decir es que hoy respeto mucho más la vida. Tanto la mía como la de los demás. Porque nunca piensas que eso pueda pasar, pero cuando sucede, valoras mucho más la vida. Valoro la mío al 100% y doy las gracias todos los días".

"Y espero que me quede mucho tiempo por delante para seguir disfrutando de mi vida y pilotar, que es lo que me gusta hacer, pero con mucha protección y salud, que es lo más importante", remató el brasileño.