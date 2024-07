Hamilton critica el comportamiento de Verstappen y manda un recado

Lewis Hamilton ha criticado a Max Verstappen y cree que el piloto de Red Bull debería reconsiderar su comportamiento después de despotricar contra su propio equipo durante el Gran Premio de Hungría.

El piloto holandés está empezando a mostrar algunas grietas en su carácter después de estar bajo presión por primera vez desde que luchó codo a codo con Hamilton por el título en 2021.

En Hungría, Verstappen acabó quinto y arremetió en varias ocasiones contra su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, con mensajes agresivos durante toda la carrera.

El tricampeón del mundo se ha frustrado cada vez más a medida que ha avanzado la temporada y ha visto como Mercedes y McLaren se colocaban a la altura de Red Bull.

Sin embargo, se negó a asumir la responsabilidad de sus acciones cuando llegó este jueves a Spa-Francorchamps. Cuando se le preguntó sobre sus radio y el lenguaje que usó, Verstappen dijo: "Sabes una cosa, las personas a las que no les gusta mi forma de hablar no tienen por qué escucharlo. Baja el volumen. Estoy muy motivado para alcanzar el éxito y creo que ya lo he demostrado".

En cambio, cuando se le preguntó a Hamilton cómo creía que Verstappen debería lidiar con los problemas que ha atravesado recientemente Red Bull, dio una respuesta bastante clara.

"Tienes que ser un líder de equipo, una persona que una al equipo. Tal vez no tanto un líder de equipo, pero más bien recuerda siempre que eres compañero de equipo de mucha gente y tienes que actuar como un campeón del mundo", dijo.

Cuando se le preguntó qué implicaba actuar como un campeón, Hamilton se rió con ironía: "Esa es una buena pregunta... ¡Como el fin de semana pasado, no!".

Hamilton y Verstappen volvieron a recordar sus acaloradas peleas de 2021 tras tocarse hacia el final de la carrera en Hungría el pasado fin de semana. Ambos evitaron una penalización de los comisarios y habían prometido habar del incidente en privado. Sin embargo, Hamilton dice que eso no ha ocurrido.

"No, no hablamos después. Fuimos a ver a los comisarios y eso es todo. Ya no hablamos más".

"No sé si lo haremos, y si tenemos tiempo. Tal vez hablemos en el desfile [de pilotos] este fin de semana, quizá. No he sentido que haya una necesidad de hacerlo, pero puede haber algo que él me quiera decir. Pero no tuvimos tiempo para hacerlo, no", concluyó el siete veces campeón de Fórmula 1.

