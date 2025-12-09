El alerón delantero de Mercedes que deja entrever el futuro de la F1 2026

El test de postemporada en el Circuito de Yas Marina está dando a los equipos ocho horas para poner a prueba los neumáticos de Pirelli para 2026. Este test ofrece a todas las escuderías la oportunidad de familiarizarse con los nuevos compuestos para el próximo año, aunque los C1 y los de lluvia extrema finalmente no estarán disponibles.

La prueba se está llevando a cabo con los llamados "coches mula", coches de este año o anteriores que han sido modificados para la ocasión. De esta manera, todos los equipos están ahora en pista con menos alerón -aproximadamente las posiciones del alerón de Monza- y diferentes alturas de conducción para perder carga aerodinámica. De este modo, deberían acercarse algo a los coches de 2026.

Curiosamente, la FIA ha dado permiso a los equipos para instalar en sus coches ciertos prototipos. Entre otras cosas, para el alerón delantero. Detrás, el DRS desaparecerá en 2026 y será reemplazado por la aerodinámica activa, lo que hará que los pilotos tengan el alerón delantero y trasero abierto en cada recta. Eso significa que el alerón delantero también será activo, al contrario que en años anteriores.

El prototipo de Mercedes causa sensación en el pitlane

Un primer vistazo al futuro se puede ver en Abu Dhabi de la mano de Mercedes. El coche mula en las manos de Andrea Kimi Antonelli está equipado con el llamado sistema Straight Line Mode, que reduce la resistencia del alerón en las rectas. El sistema utilizado por Mercedes durante estas pruebas aún no es muy aerodinámico, ya que lleva cables que van desde el elemento superior del alerón hasta el morro, aunque con este modo el alerón puede ponerse en un modo de baja carga en las rectas, para poder simular lo que será a partir de 2026.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Ferrari también está experimentando con un sistema similar. La Scuderia ya ha rodado con él durante una prueba privada con su coche mula y también dispone de su propio prototipo en Abu Dhabi. Además de a ellos mismos, esto también proporciona al proveedor a Pirelli una visión interesante. El proveedor italiano de neumáticos puede así hacer una comparación entre los coches mula que no utilizan la aerodinámica activa en la parte delantera y los coches con dicho sistema.

"En cuanto al modo que se usa en recta en la parte delantera, la FIA ha dado a los equipos la opción de desarrollar un sistema que imite el alerón delantero del próximo año", dijo Mario Isola en nombre de Pirelli a Motorsport.com y otros. "En ese caso, no tendrán que respetar el límite de velocidad que impusimos en las rectas [porque la presión de los neumáticos será diferente el año que viene]".

"También es útil para nosotros porque nos permite comparar un coche que corre sin el sistema con otro que corre con el sistema. Cuando hicimos un primer test con este sistema con Ferrari, fue muy útil comparar los datos con todas las demás pruebas, en términos de carga de los neumáticos, para entender mejor los datos de las demás pruebas y también para que todo fuera más representativo", añadió.

También experimentan con nuevas llantas para 2026

Además del alerón delantero móvil, algunos equipos también están rodando con llantas que son una especie de solución híbrida entre las llantas de este año y las de 2026.

"Algunos equipos han pedido probar llantas similares a las que utilizarán el año que viene. Con el nuevo reglamento, tienen claramente más libertad para diseñar la llanta. La FIA ha dado permiso a las escuderías para hacer un cierto número de carreras con estas nuevas llantas", dijo Isola.

Por cierto, esto no es del todo representativo, ya que la disipación del calor de los neumáticos también está relacionada en gran medida con los frenos y éstos serán diferentes a partir de 2026, mientras que durante estos test de Abu Dhabi todos los equipos seguirán usando los frenos de este año.

Foto de: Erik Junius