La pregunta que molestó a Verstappen: "Y ahora me pones una estúpida sonrisa"

Hacer matemáticas de la temporada 2025 de Fórmula 1 de Max Verstappen, desde cierto punto de vista, es condenatorio. Por un lado, logró una gran remontada, pasando de estar 104 puntos por detrás del líder del campeonato, Oscar Piastri, a falta de nueve grandes premios, a estar a solo dos puntos del recién coronado campeón del mundo, Lando Norris. Por otro lado, Verstappen perdió al menos nueve puntos en España cuando, tras un choque en la curva 1 con George Russell, el holandés se indignó cuando su ingeniero de carrera le pidió que dejara pasar al Mercedes tras atajar la curva 2.

Verstappen procedió a reducir la velocidad, pero inmediatamente chocó con Russell en la curva 5, una acción que fue penalizada con 10 segundos y que le hizo caer del quinto al décimo puesto. Es una pérdida de nueve puntos.

Justo después de la carrera de Barcelona, el piloto de Red Bull no quiso dar demasiada bola al incidente. "¿Importa?", respondió. El mes pasado se mostró un más abierto al respecto y admitió el "error" en el canal de televisión holandés Viaplay.

Pero dado su potencial impacto en la lucha por el título, estaba claro que sería una pregunta que se le haría en la rueda de prensa posterior a la carrera de Abu Dhabi, y fue Giles Richards, de The Guardian, quien hizo la atrevida pregunta: "Max, has perdido contra Lando por sólo dos puntos. ¿Qué piensas ahora del incidente con George Russell en España? ¿Te arrepientes mirando atrás en retrospectiva?".

A lo que Verstappen respondió de forma contundente: "Te olvidas de todas las demás cosas que han pasado en mi temporada", respondió, cada vez más irritado a medida que avanzaba. "Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso pasaría. Y ahora me pones una estúpida sonrisa. No sé. Sí, al final forma parte de las carreras. Vives y aprendes. El campeonato son 24 rondas. También me han dado muchos regalos de Navidad anticipados en la segunda mitad, así que también puedes cuestionarlo".

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andrej Isakovic / AFP vía Getty Images

No hay duda de que McLaren desperdició muchos puntos esta temporada, y lo más importante, nadie puede decir que ese incidente en particular le costó el título a Verstappen. El efecto mariposa significa que, si el piloto de Red Bull no hubiera chocado contra Russell, el resto de la temporada habría sido muy diferente, y nadie puede decir cómo.

Pero la actitud de Verstappen - que en parte proviene de cómo se comporta con los medios británicos en comparación con los periodistas holandeses - contrasta enormemente con la del piloto con el que perdió el título mundial. Lando Norris siempre ha sido autocrítico, posiblemente hasta un extremo que, a veces, ha sido excesivo. No es el único con esa filosofía, a la que también se ha ceñido siempre Charles Leclerc.

Incluso después de ganar su título de pilotos en la Fórmula 1, Norris era muy consciente de que su temporada había estado lejos de ser perfecta.

"Si miro atrás, mi primera mitad de temporada no fue la más impresionante", dijo. "La verdad es que a veces cometí algunos errores, tomé algunas decisiones equivocadas. Cometí mis errores, como estoy seguro que todo piloto admitiría".

Sin embargo, ¿lo haría Verstappen? Uno sólo puede admirar su confianza en sí mismo. Eso es parte de su crueldad. Pero, ¿aprenderá realmente del error innecesario que cometió en Barcelona? Lo prometió en holandés, se mostró desafiante en inglés. Pero sólo el tiempo lo dirá.

Te interesará: Fórmula 1 Helmut Marko dejará Red Bull Racing antes de la temporada 2026 de F1