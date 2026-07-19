Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

Lando Norris abandonó Spa-Francorchamps con una mezcla de frustración y optimismo. El británico, que terminó séptimo tras salir 13º por la penalización de diez posiciones en parrilla al cambiar la parte electrónica de su unidad de potencia, aseguró que el ritmo de su McLaren era lo suficientemente fuerte como para luchar por el podio e incluso por la victoria. Sin embargo, una estrategia condicionada por las neutralizaciones y una lenta parada en boxes acabaron por dejarle sin opciones.

El piloto de McLaren apostó por una estrategia alternativa al montar los neumáticos duros en la salida, esperando que un coche de seguridad o una bandera roja le permitieran sacar partido de ella. Pero la carrera no evolucionó como esperaba. Los periodos de Virtual Safety Car llegaron en el peor momento posible para sus intereses y favorecieron a quienes habían comenzado con el compuesto medio.

"Creo que el ritmo era increíble, sinceramente. Pienso que era suficiente para conseguir fácilmente un podio hoy. Claro que todo se complicó porque salía 13º", explicó Norris tras la carrera.

El británico considera que esos Virtual Safety Car le hicieron perder una gran oportunidad, aunque reconoció que el equipo todavía debe analizar si existía la posibilidad de detenerse durante una de esas neutralizaciones.

"Los VSC estuvieron muy mal sincronizados para nosotros. Beneficiaron perfectamente a los que iban con duros y llegaron demasiado pronto para mí. Es algo que revisaremos para ver si podríamos haber parado entonces".

A ese tiempo perdido se sumó una parada en boxes lejos de ser ideal, que terminó de condenar su remontada. "Perdí diez segundos por el Virtual Safety Car y otros cinco o seis en la parada. Son 16 segundos añadidos a mi tiempo de carrera. Saliendo 13º, no creo que pudiéramos haber puesto nuestra carrera más difícil de lo que ya lo hicimos. Creo que teníamos ritmo para el podio o incluso para ganar. Es una pena no haber podido intentarlo".

Norris terminó cruzando la meta en séptima posición, después de quedarse muy cerca de Isaac Hadjar en las últimas vueltas, aunque el Red Bull mostró una gran velocidad punta que le impidió culminar el adelantamiento.

Un rendimiento esperanzador para McLaren

Pese al resultado, Norris también extrajo una lectura positiva del rendimiento mostrado por McLaren en Spa. El británico reconoció que esperaba una Mercedes mucho más fuerte en carrera y cree que el equipo de Woking estuvo bastante más cerca de lo previsto.

"Ha sido un poco la tendencia de Mercedes durante todo el año. Normalmente son algo mejores a una vuelta que en carrera. Me sorprende un poco que hoy no fueran más fuertes. Ganaron la carrera, así que tampoco hicieron un mal fin de semana, pero estuvimos mucho más cerca de lo que esperábamos y eso es una buena señal".

Eso sí, el piloto británico pidió cautela antes de sacar conclusiones y admitió que McLaren todavía debe entender por qué Spa se adaptó mucho mejor a su coche que otros circuitos recientes.

"No sabemos por qué. Si volviéramos ahora a Silverstone probablemente volveríamos a ser muy lentos y a sufrir con el coche. Tenemos que entender por qué este circuito nos ha ido mucho mejor".