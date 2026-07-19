Leclerc roza la victoria en Spa: "Creí en ello hasta el último momento"

Charles Leclerc y Ferrari llegaron a Spa-Francorchamps con el subidón de la victoria en Silverstone, pero asegurando desde el primer momento que este fin de semana sería bastante diferente. Sin embargo, el piloto monegasco llegó a liderar la carreras y finalmente acabó segundo, a solo dos segundos de Andrea Kimi Antonelli.

Tras la carrera, Leclerc reconoció que hasta la bandera a cuadros pensó que podía ganar a Antonelli, aunque reconoció que se vio beneficiado por el VSC justo en el momento de su única parada en boxes del Gran Premio de Bélgica 2026.

"Creí en la victoria hasta el último momento. La salida del coche de seguridad virtual fue en el momento adecuado y fue un poco de suerte, pero, en general, nuestro ritmo de carrera también estaba siendo relativamente bueno".

Aunque a simple vista Leclerc pareció no sufrir ningún problema, el de Ferrari explicó que tras la parada en boxes tuvo varias vueltas complicadas debido al poco agarre que tenía en la parte delantera del SF-26.

"En el momento en el que cambié a los neumáticos duros, tuve un grave problema de agarre en el eje delantero, sobre todo durante las primeras cinco o seis vueltas, y me costó mucho encontrar el ritmo".

"Por suerte, en las vueltas siguientes los neumáticos empezaron a responder un poco mejor y pude recuperar mi ritmo. La verdad es que ahora me siento mucho mejor y cómodo al volante", añadió de forma más positiva.

Aunque parece haber recuperado las sensaciones con una victoria en Silverstone y un segundo puesto en Spa, dos circuitos que parecía que iban a ser traicioneros para el equipo Ferrari, Leclerc cree que todavía tienen mucho trabajo por hacer.

"Por supuesto, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero puedo afirmar sin dudar que este fin de semana ha supuesto un paso adelante definitivo para nosotros", finalizó.

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images