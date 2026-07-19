El alivio de Alonso tras su última carrera con el Aston Martin actual

Fernando Alonso llevaba semanas esperando que llegara este momento. Después de otro fin de semana sin opciones en el Gran Premio de Bélgica, donde terminó 19º tras salir último por cambiar varios componentes de la unidad de potencia, el asturiano reconoció abiertamente que está deseando dejar atrás el Aston Martin con el que ha disputado las once primeras carreras de la temporada 2026.

Hungría marcará el estreno del esperado paquete de mejoras del equipo, y también, espera, el inicio de una nueva etapa.

Spa-Francorchamps era, desde antes incluso de empezar el fin de semana, uno de los circuitos más complicados para Aston Martin. La combinación del motor Honda y las exigencias de gestión energética del trazado belga volvieron a dejar al equipo sin capacidad para competir. Alonso pasó prácticamente toda la carrera rodando en solitario y cruzó la meta únicamente por delante de varios pilotos que abandonaron.

El bicampeón resumió la carrera con resignación, admitiendo que fue un domingo prácticamente idéntico a los anteriores. "Lo normal. Llevamos 11 carreras en la misma posición, así que esta no fue diferente. Espero que al menos hayamos conseguido algunos datos para el equipo, para los ingenieros de aerodinámica y para los del motor".

Aston Martin aprovechó el fin de semana para montar una batería nueva y otros componentes de la unidad de potencia, una decisión que obligó a Alonso a salir desde el fondo de la parrilla, pero que convirtió la carrera en una oportunidad para recopilar información antes de la siguiente cita.

"Cambiamos muchas cosas anoche: la batería y algunos componentes nuevos. Espero que haya sido una buena prueba para todos ellos y que lleguemos preparados al próximo fin de semana".

El esperado adiós al primer Aston Martin de 2026

La gran noticia para Alonso no estuvo en el resultado de Spa, sino en lo que viene a continuación. El Gran Premio de Hungría supondrá el debut del esperado paquete de mejoras diseñado bajo la dirección técnica de Adrian Newey, una evolución con la que Aston Martin confía en cambiar el rumbo de una temporada muy complicada.

Preguntado por si estaba contento de que Spa hubiera sido probablemente la última sesión con el coche actual, Alonso ni siquiera dudó. "Claro. Llevamos 11 carreras sufriendo. Será la primera carrera en la que lleguemos con un paquete actualizado. Tengo curiosidad por verlo y por aprovechar al máximo los Libres 1, 2 y 3".

Eso sí, el español también quiso rebajar cualquier expectativa inmediata. Más que el rendimiento puro, el objetivo del primer fin de semana con el nuevo paquete será entenderlo y encontrar la dirección adecuada para desarrollarlo durante la segunda mitad del campeonato.

"Será crucial para nosotros entender la dirección que toma el coche, su puesta a punto, y aprender todo lo posible".

Tras once grandes premios con el mismo monoplaza —el mismo que, según explicó el jueves en Spa, apenas había cambiado desde los test de pretemporada en Barcelona—, Alonso afronta por fin un fin de semana con motivos para mirar hacia delante. Hungría será la primera oportunidad para comprobar si el esperado AMR26B puede empezar a sacar a Aston Martin del fondo de la parrilla.