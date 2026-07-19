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Fórmula 1 GP de Bélgica

Verstappen, satisfecho en Spa: "Subir al podio ha sido un buen resultado"

La tercera posición de Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica 2026 de F1 ha dejado contento al holandés, aunque cree que podía lograr incluso algo más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Max Verstappen llegó al Gran Premio de Bélgica 2026 con expectativas bajas, ya que su Red Bull podía sufrir en un circuito con rectas tan largas. Sin embargo, logró el segundo mejor tiempo en la clasificación y en carrera acabó tercero, subiendo al podio.

Tras la carrera de Spa-Francorchamps, el propio piloto holandés reconoció que el fin de semana había sido mejor de lo que esperaba.

"Sí, probablemente [ha sido mejor de lo esperado]. Pero creo que, en general, el fin de semana ha sido bastante sencillo para nosotros. El coche se colocó enseguida en un rango decente. Así que creo que eso ayuda mucho". 

En cuanto a la carrera, Verstappen que cree que podría haber luchado incluso por la segunda posición de no ser por el VSC que ayudó a Charles Leclerc, pero admite que conseguir subir al podio en Spa es una gran noticia para Red Bull.

"Y, bueno, para ser sincero, hoy, sí, vale, hemos tenido un poco de mala suerte con el VSC, ¡quizá podría haber luchado con Charles. Aunque, sí, la segunda tanda fue un poco peor de lo que esperaba, el equilibrio no fue el que quería y perdí demasiado tiempo en la primera mitad de esa tanda".

"Pero para nosotros, creo que subir al podio aquí ha sido un buen resultado", dijo.

En la salida, Verstappen llegó a colocarse líder por un momento, pero en la recta de Kemmel vio como Antonelli y Leclerc le pasaban como dos aviones debido a que había gastado la batería en exceso en los primeros metros.

"Claramente desplegué demasiada energía entre la curva 1 y la curva 2. Y luego pasé por Eau Rouge, miré el estado de mi batería y pensé: 'Bueno, va a ser una vuelta difícil'. Por supuesto, esperaba que Kimi me adelantara. Y entonces miré por el retrovisor y vi que también venía un cohete rojo. Y pensé: 'Bueno, mantendré mi trazada porque, si me desvío, vamos a tener un choque de aviones'. Las diferencias eran increíbles".

Más sobre la carrera de Spa-Francorchamps:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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