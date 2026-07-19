Sainz rescata algo positiva tras otro cero en Spa: "Fui muy fuerte"

Carlos Sainz no pudo hacer mucho con un Williams poco competitivo para luchar por los puntos y se tuvo que conformar con el 16º puesto al acabar el Gran Premio de Bélgica, después de un desafortunado incidente al inicio que le obligó a parar en los boxes y perder bastante tiempo, sacándole así rápidamente de la lucha por el top 10.

Tras la carrera en Spa-Francorchamps, el piloto español explicó todo el caos de la primera vuelta, donde se vio envuelto en varios incidentes y se tocó con un Haas.

"Ha sido el típico atasco en la vuelta 1, nada que destacar realmente; solo estaba terminando la primera vuelta aquí en La Source, pero fui víctima de que todos los que iban delante de mí redujeran demasiado la velocidad y me sorprendieron un poco algunos movimientos, pero es normal en la curva 1, no hay nada que decir".

Sin embargo, el problema no fue "el atasco" de la primera vuelta, sino los daños que provocaron en su coche y todo lo que significó.

"El problema es que tuve que cambiar el alerón delantero, ya que sufrí bastantes daños al principio de la carrera que me hacían perder bastante carga aerodinámica".

"Luego fue una parada en boxes lenta, obviamente por tener que cambiar el alerón, pero después de esa parada me quedé bastante atrás respecto a Bearman, Albon y Ocon, aunque conseguí recuperar mucho ritmo", explicó.

Pese a todo, Carlos Sainz acabó con un mensaje positivo, ya que en la segunda parte de la carrera, cuando todo volvió a la normalidad, demostró tener un gran ritmo de carrera.

"Y, sinceramente, en la segunda parte de la carrera fui muy fuerte, muy rápido, así que, en ese sentido, estoy contento con mi ritmo de carrera una vez que todo encajó, y aliviado al ver que los problemas de la FP1, la FP2 y la FP3 fueron solo un contratiempo que logramos solucionar, y que el ritmo de carrera fueron inmejorables", concluyó el piloto madrileño de Fórmula 1 tras la carrera del GP de Bélgica 2026, la penúltima antes del parón de verano.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images