Fórmula 1 en DIRECTO: carrera del GP de Singapur 2026

Pero George Russell tiene motivos para estar contento. Debido a la penalización por el cambio de motor, normalmente debería salir desde la última posición de la parrilla, pero aun así podrá salir desde 19º. ¿Por qué? Porque tres coches saldrán desde el pitlane hoy.

La razón: Isack Hadjar y los dos pilotos de Aston Martin modificaron sus configuraciones tras la clasificación. Hadjar también recibió un motor nuevo y, como se anunció, el turbocompresor de Alonso fue reemplazado.