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GP de Singapur

2026 Fórmula 1 GP de Singapur

Singapore
8 oct 2026 - 11 oct 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

Fórmula 1 en DIRECTO: carrera del GP de Singapur 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡Media hora para que se apaguen los semáforos!

Los coches ya llegando a parrilla 

¿Con cuál te quedas?

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Morgan Hancock / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El desfile de pilotos en Singapur no ha sido con el clásico camión

El drivers parade de Singapur

El drivers parade de Singapur

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

¡Ya es oficial! La parrilla ya está confirmada, mira

Formula 1

Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso

Mira cómo es la parrilla del GP de Singapur 2026 de F1 para la carrera del domingo, las filas y las posiciones para el domingo. Todo, actualizado con la sanción que recibe Alonso por cambiar el motor.

Oficial: así es la parrilla de F1 en Singapur con la penalización de Alonso

Falta menos de una hora para el inicio y, como prometimos, volvemos a echar un vistazo al cielo de Singapur. La probabilidad de lluvia ha disminuido en las últimas horas y, por el momento, todo apunta a que la carrera se desarrollará en seco. Por supuesto, si eso cambia, informaremos aquí

 

Formula 1

Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

Sergio Pérez fue declarado culpable tras una colisión, pero no se le impuso ninguna sanción; Norris, Lindblad, Albon y Bottas tampoco recibieron sanciones tras las resoluciones de la FIA.

Culpables, pero sin sanción: curiosas decisiones de la FIA tras la sprint de Singapur

 

Ferrari espera jugar en equipo

La parrilla de salida cuenta con dos Ferrari en las tres primeras posiciones, pero solo un Red Bull. Eso podría suponer una ventaja táctica. "Será importante trabajar juntos como equipo", subraya Charles Leclerc .

"Saldremos y luego veremos dónde estamos. Si hay una oportunidad, intentaremos jugar en equipo para ganar", anuncia

A falta de confirmación oficial...

Parrilla de salida del GP de Singapur de F1: orden y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso

Aston Martin

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell*

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

PITLANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Victoria sprint como mal presagio?

Max Verstappen ganó la carrera sprint en Singapur ayer. Sin embargo, eso podría ser un mal presagio para él, ya que ningún piloto ha logrado ganar tanto la carrera sprint como el gran premio en el mismo fin de semana en 2026. En China , George Russell ganó la primera carrera sprint del año, pero terminó segundo detrás de Kimi Antonelli el domingo. En Miami, Lando Norris ganó al sprint, pero también terminó segundo en la carrera principal. En Canadá, Russell volvió a ganar el sábado, pero se retiró el domingo. Antonelli tampoco logró sumar puntos el domingo después de su victoria en la carrera sprint en Silverstone, y en Zandvoort, Russell ganó una vez más la sprint, pero luego terminó tercero en el gran premio. ¿Podrá Verstappen poner fin a esa racha de derrotas hoy?

Pero George Russell tiene motivos para estar contento. Debido a la penalización por el cambio de motor, normalmente debería salir desde la última posición de la parrilla, pero aun así podrá salir desde 19º. ¿Por qué? Porque tres coches saldrán desde el pitlane hoy.

La razón: Isack Hadjar y los dos pilotos de Aston Martin modificaron sus configuraciones tras la clasificación. Hadjar también recibió un motor nuevo y, como se anunció, el turbocompresor de Alonso fue reemplazado.

Formula 1

Alonso saldrá desde el pitlane en Singapur tras un problemático motor Honda

Ya es oficial: Fernando Alonso y su compañero Stroll empezarán la carrera del GP de Singapur de F1 desde el pitlane tras cambiar el motor Honda en el Aston Martin de Alonso y modificar la suspensión en ambos Aston.

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George Russell se clasificó sexto ayer, pero tendrá que salir desde la última posición de la parrilla hoy. Recibió un motor nuevo, lo que dejó claro antes del fin de semana que tendría que empezar la carrera desde atrás

Con perdón, pero esto es ridículo

Formula 1

La FIA admite cómo un 'olvido' alteró los resultados de la F1 en Singapur

El director de monoplazas de la Federación, Nikolas Tombazis, explica qué ocurrió en el último error cometido por la FIA.

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¿Recuerdas lo que pasó la última vez que Max Verstappen salió junto a un piloto de Ferrari en la primera fila en Singapur?

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H

La carrera sprint de ayer en Singapur se disputó en pista mojada, y no está descartado que vuelva a llover hoy. Como siempre, estaremos muy atentos al tiempo, sobre todo en los momentos previos a la salida.

Si no llueve, Pirelli prevé una carrera a una sola parada bastante anodina, como suele ser habitual en Singapur. Así que no nos importaría que lloviera un poco para darle un toque más emocionante...

Hora y media para el inicio de la carrera

Max Verstappen partió ayer desde la primera plaza en la carrera sprint, y volverá a salir desde la mejor posición de la parrilla. Está por delante de los dos pilotos de Ferrari. Puedes ver exactamente dónde fue más rápido que Charles Leclerc, que saldrá segundo, en esta comparación directa de las dos vueltas:

 

Si te lo estás preguntando... no parece que vaya a llover hoy en Singapur. ¡Pero...! Ayer por la mañana tampoco parecía que fuera a llover...

Si te lo perdiste, así fue la clasificación del sábado de F1 en Singapur

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Verstappen quiere el pleno en Singapur: pole por 54 milésimas ante Ferrari

Max Verstappen logró su primera pole en Singapur por solo 54 milésimas sobre Leclerc, con Hamilton tercero. Antonelli fue cuarto, mientras que Sainz cayó en Q2 y Alonso en Q1.

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Y antes, así había sido la carrera sprint

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George Russell puso la victoria en la carrera al sprint del GP de Singapur 2026 de la F1 en bandeja a Max Verstappen tras un gran error. Resumen y resultados.

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La carrera arrancará a las 20:00h locales, cuando en España sean las 14:00h. Si nos lees desde Latinoamérica, ¡felices madrugadas! La carrera empezará a las 06:00h de México y las 09:00h de Argentina

En este enlace podrás seguir en vivo y en directo la carrera del Gran Premio de Singapur de F1, la 17ª ronda del curso 2026, que se disputará en el circuito urbano de Marina Bay

¡Hola a todos y bienvenidos al directo del GP de Singapur de Fórmula 1 2026!

Por: Juanjo Sáez

Publicado: