Así queda el Mundial de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones

El Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 fue al última prueba de la temporada con formato al sprint, por lo que los pilotos y equipos tuvieron dos oportunidades de sumar puntos a lo largo del fin de semana. Mira cómo están las clasificaciones tanto en el mundial de pilotos como en el de constructores tras la cita de Marina Bay.

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras el GP de Singapur?

Aunque Andrea Kimi Antonelli hizo una gran carrera para cerrar el podio en la carrera principal del Gran Premio de Singapur 2026, por lo que el piloto italiano mantiene el liderato del mundial de pilotos con un total de 340 puntos, más de 100 por delante de los 238 de su compañero de equipo George Russell.

Por detrás, aunque muy lejos, un renovado Max Verstappen sigue escalando posiciones tras un fin de semana perfecto en Marina Bay y ya es cuarto con 221 puntos, a solo ocho unidades del tercer puesto de Lewis Hamilton.

En constructores, es Mercedes quien manda cómodamente pese a haber visto cómo sus rivales le han alcanzado e incluso superado en las últimas carreras. Los alemanes suman 578 puntos, por delante de los 444 de Ferrari, los 339 de McLaren y los 332 de Red Bull.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 2026 tras Singapur?

Aston Martin tenía algo más de esperanza depositada en Singapur, pero la realidad volvió a ser un varapalo para el equipo de Silverstone. Pese a lograr el mejor resultado del su equipo, Fernando Alonso solo pudo ser 16º, por lo que se fue de vacío de Marina Bay. Mantiene el 17º puesto en el mundial, con siete puntos.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 2026 tras Singapur?

Carlos Sainz hizo una buena salida en el GP de Singapur, pero el ritmo de Williams no le permitió mantenerse en la lucha por los puntos. Finalmente, el madrileño acabó 14º y termina el fin de semana 18º con siete puntos.

¿Cómo va Colapinto en el Mundial de F1 2026 tras Singapur?

Después de un fin de semana para olvidar, con dos abandonos en la carrera al sprint y en la carrera principal, Franco Colapinto sale de Marina Bay en la 12ª posición del campeonato, con 27 puntos en su haber.

¿Cómo va Checo Pérez en el Mundial de F1 2026 tras Singapur?

El Cadillac sigue muy lejos del pelotón intermedio de la parrilla, por lo que Sergio Pérez salió de Singapur de vacío. De esta forma, se mantiene en la última posición sin haber estrenado su casillero de puntos, es decir, con cero, los mismos que su compañero Valtteri Bottas y que Lance Stroll.