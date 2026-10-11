Leclerc explica por qué no arriesgó contra Verstappen: "Habríamos acabado en el muro"

Charles Leclerc salvó el honor de Ferrari al conseguir la segunda posición en el Gran Premio de Singapur después de una carrera en la que tuvo que luchar con uñas y dientes.

Sin embargo, el piloto monegasco también tuvo la oportunidad de ponerse al frente de la carrera en la salida, gracias a una excelente salida. Pero no fue suficiente: Verstappen resistió el gran inicio del SF-26 número 16 y apuró la frenada en la primera curva, después de haber cerrado a Leclerc hacia el piano interior.

En ese momento, Leclerc tenía dos opciones: apurar también la frenada, sabiendo perfectamente que ambos acabarían chocando por cómo se estaba desarrollando la maniobra, o levantar el pie, colocarse detrás del neerlandés de Red Bull e intentar mantenerse cerca de él, al menos durante el primer stint.

Leclerc se decantó por la segunda opción, también porque Ferrari está inmersa en una intensa lucha con McLaren por la segunda posición del Mundial de Constructores y cada resultado es importante para consolidar a la Scuderia como principal perseguidora de Mercedes.

"¿Fue inteligente no arriesgar? Ah, sí, porque de lo contrario habríamos acabado contra el muro...", comentó Leclerc con una media sonrisa al terminar la carrera en Marina Bay.

"Creo que fue mejor hacer eso [levantar el pie y colocarse detrás de Verstappen]. Estuvimos al límite, pero Max jugó bien sus cartas. Sabía que, dejándome tan poco espacio, yo no podía hacer gran cosa".

Una vez situado detrás del RB22, Leclerc consiguió mantenerse cerca de Verstappen durante varias vueltas. En ese momento, desconocía que el neerlandés estaba sufriendo problemas con el despliegue de energía de su unidad de potencia.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

"Es una pena, porque durante las primeras seis o siete vueltas él tenía problemas con el despliegue de energía y yo no lo sabía. Quizá podría haber utilizado más mi batería. Pero con los 'y si'... A toro pasado siempre se pueden hacer mejor las cosas".

Singapur era uno de los circuitos en los que Ferrari podía haber conseguido su tercera victoria de la temporada, pero el rendimiento de Red Bull y Max Verstappen no le dio ninguna oportunidad.

Por ello, Leclerc lanzó un mensaje a Maranello, animando al equipo a seguir trabajando para encontrar las mejoras que permitan a los monoplazas rojos volver a luchar de manera habitual por las victorias.

"Todavía tenemos que dar pasos adelante. Aquí hemos traído algunas piezas que nos han ayudado a progresar, aunque todavía no lo suficiente. Si seguimos apretando al máximo, esperamos poder volver a luchar por la primera posición lo antes posible".