Sainz, muy pesimista con Williams: "Va a seguir siendo así hasta final de año"

Carlos Sainz llegó a verse en los puntos durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026, pero la ilusión apenas le duró cinco vueltas. Después de una salida espectacular en la que ganó tres posiciones a base de asumir riesgos, un problema con la batería de su Williams echó por tierra buena parte de sus opciones. El madrileño terminó 14º y se marchó de Marina Bay con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad que, visto el rendimiento de su monoplaza, difícilmente volvería a presentarse durante la carrera.

"Sin duda, después de una salida tan buena, asumí muchos riesgos para intentar conseguir puntos hoy. Era nuestra única oportunidad, sabiendo que hacemos muy buenas salidas, que partíamos desde el lado limpio y que podíamos conseguir una buena tracción", explicó Sainz ante los medios de comunicación.

El español, que ya había sufrido una clasificación complicada el sábado por una estrategia poco acertada de Williams, apostó por el ataque desde los primeros metros. Una decisión que esta vez le salió bien, pese a reconocer que el comportamiento de su FW48 sigue siendo especialmente delicado en las vueltas iniciales.

"Tuve que asumir muchos riesgos en la primera vuelta, aunque con el coche de este año estoy sufriendo bastante en las primeras vueltas por lo impredecible que es. Pero esta vez salió bien y conseguí meterme en los puntos. Sinceramente, cuando me vi ahí, pensé que realmente podíamos puntuar", reconoció.

Sin embargo, el optimismo desapareció rápidamente. Durante las primeras cinco vueltas, Sainz sufrió problemas con la batería que le dejaron prácticamente indefenso frente a los dos Haas F1, que le adelantaron en la sexta vuelta y le hicieron caer hasta la 12ª posición.

"Tuvimos algunos problemas con la batería en las primeras cinco vueltas que me costaron las dos posiciones con los Haas. Después empezaron a llegar Russell y Hadjar, y conseguir puntos se volvió muy difícil. Es una pena, porque tampoco es que tuviéramos un gran ritmo. Sufrimos bastante", admitió.

El madrileño todavía protagonizó algunas batallas en pista, especialmente con Isack Hadjar, pero no consiguió recuperar el terreno perdido. Finalmente cruzó la meta 14º, poniendo fin a otro fin de semana sin recompensa para Williams.

Sainz admite que Williams seguirá sufriendo hasta final de 2026

Más allá de lo ocurrido este domingo, Sainz también hizo balance de las últimas tres carreras y de las mejoras introducidas por Williams, que han permitido al equipo dar un pequeño paso adelante después de un inicio de temporada especialmente complicado.

El español reconoció que la reducción de peso del monoplaza ha tenido un efecto positivo, especialmente a una vuelta, pero advirtió de que el FW48 sigue arrastrando una debilidad que las últimas actualizaciones no han conseguido solucionar.

"Creo que, más o menos, ha sido lo que os explicamos antes de introducir la actualización. Sabíamos que llevar el coche hasta el peso mínimo nos iba a colocar en una mejor posición para luchar por entrar en Q2, como hemos hecho en estas tres carreras. Antes de Madrid ni siquiera estábamos consiguiendo entrar en Q2", señaló.

No obstante, el panorama es mucho menos alentador cuando Williams visita circuitos que exigen una elevada carga aerodinámica, como los dos últimos trazados del calendario.

"Nos falta muchísima carga aerodinámica, así que en cuanto llegamos a un circuito donde la carga aerodinámica es importante, como Malasia o Singapur, sabemos que no tenemos las herramientas necesarias para conseguir puntos este año. Por desgracia, va a seguir siendo así hasta final de temporada", concluyó Sainz.